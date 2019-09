Reinaldo Pared Pérez: Escudo moral del Congreso Nacional

En el presente certamen electoral hay dos temas fundamentales en juego. En principio el PLD se juega su dignidad. Se juega su capacidad de sobreponerse a la ola de improvisación que ha tenido lugar en diversos países de la región Latinoamericana y Caribeña y que ha dado al traste con la estabilidad y el desarrollo regional.

La quiebra de diversas economías en América Latina teniendo como escalafón el incremento del desempleo, la agudización de la pobreza y la caída de los principales indicadores sociales, suena como una alarma que pide a los pueblos cautela a la hora de escoger a sus gobernantes.

El PLD debe escoger entre once valiosos compañeros uno que le represente en el certamen electoral nacional. Ese potencial candidato del partido de la bandera morada y la estrella amarilla tendrá la alta responsabilidad de evitar que el retroceso encarnado en el PRM, se asiente de nuevo en la República.

Ir a un proceso electoral en tales condiciones es como ir a una guerra, y a la guerra se va con las mejores armas disponibles.

Hay países más allá de nuestra región donde la meritocracia marca el rumbo de la sociedad con extraordinarios resultados. Enseñanza que debería ser el norte para nuestros países carentes del reconocimiento al mérito bien ganado, para premiar a los suyos.

Singapur es de esos modelos de países que han asumido la meritocracia como un mecanismo de movilidad social con formidables resultados, llegando a alcanzar los estándares más altos en desarrollo humano, un excelente nivel de productividad, acompañada de una gestión administrativa transparente y eficiente.

El PLD de Juan Bosch que surge como un símbolo de lucha por el bienestar y el desarrollo social de nuestro pueblo, ante la presente guerra electoral que se avecina, debe recatar sus principios fundacionales que enarbolaban la meritocracia como el método de promoción política, para garantizar la mejor representación ante un momento crucial en la historia política del PLD, donde se pondrá a prueba si funciona como partido propiamente o como una mera franquicia electoral.

Los once apóstoles cuenta con la formación y vocación de servicio para continuar la magnífica obra del gobierno peledeísta, que dignamente preside el presidente Danilo Medina.

La era del PLD ha marcado la historia republicana, y ha hecho posible que las manos solidarias del presidente Danilo Medina, alcancen los lugares más inhóspitos y apartados de la nación dominicana, llevando no solo esperanza, sino la semilla del desarrollo, para superar la brutal desigualdad que espanta en toda Latinoamérica y el Caribe.

En las actuales circunstancias políticas hay dos figuras centrales participando en el presente certamen interno, Leonel Fernández y Reinaldo Pared Pérez, Presidente y Secretario General respectivamente del PLD.

El voto mayoritario deberá orientarse al reconocimiento de quienes han tenido la mayor responsabilidad de hacer posible a un PLD victorioso. Ambos con una vasta experiencia de Estado.

Leonel Fernández, el sendero que marca el inicio de la historia de transformación que ha impactado a la República desde su fundación. Su aura de estadista de gran dimensión lo coloca una vez más en un gran desafío, para alcanzar la victoria, a los fines de contribuir a consolidar y profundizar la magnífica obra de gobierno del PLD, que con grandes aciertos ha liderado el presidente, Danilo Medina.

Y Reinaldo Pared Pérez con un amplio servicio en el primer poder del Estado, el poder legislativo, donde se decide la suerte de los pueblos, simbolizando el escudo moral del Congreso Nacional, y siendo un ferviente defensor de la militancia peledeísta y las políticas públicas del noble gobierno, tiene sobrado mérito para ser favorecido con el respaldo del voto popular.

He aquí el gran reto, ante una extraordinaria oferta electoral de experimentados dirigentes: Temistocle Montas, Carlos Amarante Baret, Dominguez Brito, Radhames Seguras y otros destacados dirigentes, se habrá de escoger en base al mérito forjado en la lucha militante, la que construye conciencia social y compromiso país.

Finalmente, me asalta a la memoria aquel pasaje histórico Narrado magistralmente en la obra la Guerra y la Paz, del gran León Tolstoi, cuando la Francia napoleónica con su Grande Armée invadió a Rusia, en 1812. El Zar ruso Alejandro I, ante las vacilaciones del mariscal Barclay de Tolly, para atacar al ejército napoleónico, preguntó a sus generales, ?quién puede dirigir las tropas para enfrentar la ocupación?, a lo que su lugarteniente contestó, el General Mijaíl Kutúzov Señor; Alejandro I un poco aturdido ripostó, no me gusta Kutúzov ; y de nuevo su General le replicó, pueda que no le guste Señor, pero él es el hombre que está preparado para vencer a Napoleón. Pues sea Kutúzov, acotó el Emperador Alejandro I.

