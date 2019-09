Reinaldo Pared desautoriza utilicen su nombre para apoyar precandidatos del PLD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, desautorizó este domingo que su nombre sea utilizado para promover apoyos a ninguno en particular del grupo de precandidatos de esa organización que se medirán en las primarias del 6 octubre por la candidatura presidencial.

Pared Pérez recordó que al momento de renunciar como precandidato presidencial del PLD, alegando la existencia de desiguladades que favorecían al exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, dejó a su equipo en libertad de elegir por quién trabajaría en las primarias.

“Desautorizo a todo aquel que esté utilizando mi nombre para favorecer a precandidato alguno. Dejé en libertad a mi equipo y dije que me mantendría neutral en el actual proceso, en mi condición de Sec. Gral. No he mandado a llamar a nadie!”, escribió Pared Pérez en su Twitter este domingo.

En ese sentido, luego que el también presidente del Senado se declaraba neutral en la contienda que enfrenta a danilistas y leonelistas en el PLD, su esposa Ingrid Mendoza anunció públicamente que apoyaba las aspiraciones del doctor Leonel Fernández de volver a ocupar la presidencia de la República.

