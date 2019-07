Reinaldo Pared: Danilo Medina se reuniría con Leonel Fernández si lo considera “pertinente”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Según la información ofrecida por el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, Danilo Medina, se reuniría con Leonel Fernández, luego de tomar una decisión, “si lo considera pertinente”.

Ese fue el recado que le envió Medina a Fernández con Pared Pérez, de acuerdo a lo narrado por el también presidente del Senado, tras ser preguntado por periodistas del resultado de su reunión con ambos líderes del PLD.

Al preguntarle periodistas el resultado de sus entrevistas o reuniones con los dos líderes del PLD, Pared Pérez, respondió: “Me he reunido con los dos con el presidente del partido, Leonel Fernández, no hubo una propuesta concreta, él sugirió una comisión, después me reuní con Danilo Medina, él me señaló que le tramitará a Leonel que no ha tomado ninguna decisión y que cuando tome esa decisión, será pertinente cualquier reunión”.

Proyecto reelección

Pared Pérez aclaró que hay que esperar hasta el 26 de julio para saber si el proyecto de modificación a la Constitución de la República será sometido o no.

Dijo que hasta ese día cualquier legislador, persona o funcionario con capacidad de iniciativa de ley tiene derecho a someterla de acuerdo a lo que establece la Carta Magna. “Hay que esperar que concluya la legislatura que es el 26 de julio”, precisó.

“Únicamente existe legislatura extraordinaria, a lo cual solo tiene derecho a prorrogarla el Presidente de la República, pero prórroga ya no existe”, respondió el titular del Senado al preguntársele sobre el cese de la presente legislatura.

Al ser cuestionado sobre si hay armonía para una posible negociación en PLD, sostuvo que hay “esperanza para todos”.

