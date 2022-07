Reik y Luis Fonsi llenan de emoción y romanticismo el Palacio de los Deportes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Verdaderamente una noche donde el romanticismo se hizo presente, con grandes exponentes de la balada pop más importantes de todos los tiempos, quienes se subieron al escenario del Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto para brindar lo mejor al público dominicano.

La agrupación mexicana Reik y el artista puertorriqueño Luis Fonsi, lo dieron todo en el escenario a un público que se llenó de euforia y emociones la noche del sábado en un concierto memorable.

Bajo la producción de Cesar Suarez Jr., y en un gran escenario con las luces jugaban al son de la música, los grandes éxitos que dieron a conocer a estos astros de la canción romántica fueron coreado por los presentes a una sola voz retumbando el recinto.

Encambio Tour

La banda mexicana Reik llegó con fuerza al escenario subiendo a cantarle a su increíble publico dominicano alrededor de las 9:30 de la noche con el tema “Qué vida la mía”, seguido de “Voy a olvidarte”, encendiendo las voces de los miles de presentes.

“Buenas noches Santo Domingo, que placer que puedan recibirnos con esos aplausos, con esa energía, por eso estamos bien agradecidos”, manifestó Jesús Navarro vocalista principal de Reik.

Seguidos de conocido repertorio de éxitos como “Que gano olvidándote”, “Me duele amarte”, “Inolvidable”, “Fui”, “Creo en ti”, “Vuelve”, entre otras que fueron fusionadas sin perder el contacto del público dominicano que demostró ser seguidor de la música de esta agrupación.

Reik, con el año que viene cumple 20 años de carrera, puso a vibrar al Palacio de los Deportes con sus colaboraciones como “Si me dices que si” junto a Camila y Farruko; “Un año” con Sebastián Yatra; junto a Maluma tienen “Perfecta” y “Amigos con derechos”; “Aleluya” con Manuel Turizo y “Me niego” con Ozuna y Wisin.

“Santo Domingo, son un público maravilloso”, así se despidieron del escenario Jesús, Bibi y Julio dejando la algarabía al mil.

En el 2019 fue la última vez que esta banda de música pop visitó Santo Domingo, y cada vez que vienen el público lo recibe cada vez mejor, como los grandes artistas que son.

La Noche Perfecta Tour

Luego de media hora de haber bajado del escenario Reik, subió a eso de las 11:40 de la noche el puertorriqueño Luis Fonsi, teniendo un opening asombroso vestido con un traje de lentejuelas blanco, acompañado de bailarines y hasta efectos especiales dejando a todos los presentes boquiabiertos.

Y es que tras siete años sin pisar suelo dominicano Fonsi llegó con su tour “La Noche Perfecta”, con el cual llegó de Puerto Rico con los éxitos que lo han arropado en estos 23 años de carrera artística.

“Date la vuelta”, “Vacío”, “Se Supone”, “Corazón en la maleta”, “Nada es para siempre”, entre otros éxitos fueron interpretados por él, además de estar acompañado de todos los presentes que remembraron momentos y otros acompañados de sus parejas abrazaban con fuerzas a su media naranja.

“Que belleza estar aquí nuevamente, muchísima gracias. Son siete años que llevo sin pisar Santo Domingo se siente tan rico regresar en esta noche tan bonita compartiendo con gente que admiro mucho”, dijo Luis Fonsi mientras el público gritaba emocionado su regreso a dominicana.

Así como “Vacaciones”, “Calypso”, “Bésame”, y un medley romántico hicieron un mezcla de sentimientos y emociones únicas en una noche verdaderamente perfecta.

“A sido un camino muy bonito, he vivido mucho y me lo he gozado”, manifestó antes de comenzar a dar un repertorio romántico con el cual se dio a conocer a nivel mundial.

“Despacito”, “Aquí estoy yo” y “Échame la culpa” el ft. que realizó con Demi Lovato, fue con que culminó una noche llena de éxitos y lo mejor del repertorio musical de dos astros de la música pop romántica a nivel mundial, Reik y Luis Fonsi, cada uno realizó un show memorable y aplaudible que dejó a todos emocionados.

Mar abre el concierto

A las 8:55 pm de la noche, subió al escenario para hacer su debut, la emergente artista mexicana Mar, con una de la canciones más emblemáticas del grupo Aventura “Obsesión”, que fue coreada junto al público, seguido de “Darte un beso” de Prince Royce.

“Quiero agradecer a todos los dominicanos por este hermoso recibimiento”, dijo la hija más pequeña del cantautor mexicano Marco Antonio Solis.

Mar finalizó su presentación cantando su nuevo sencillo “Quedate”, con el cual cautivó con su bella presencia y hermosa voz.

