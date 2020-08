Regular Mejor: Pre y Post Public Compliance

¿Cómo se asegura el cumplimiento?, criterio indispensable para el diseño normativo que permite garantizar la efectividad regulatoria en favor del ciudadano.

Regular mejor supone perfeccionar la calidad y efectividad del marco regulatorio, donde el aspecto costo-beneficio juega un destacado papel en la evaluación del impacto regulatorio ex ante y ex post. Situamos nuestra atención en el ex ante desde la óptica de unificación normativa como facilitadora del compliance.

Conforme a la técnica francesa de evaluación de impacto regulatorio, la centralidad de este proceso no radica en el aspecto económico, sino en la calidad de las normas. A efecto de ello, el Consejo de Estado Francés planteó que la preocupación por la calidad normativa no pretendía solo reducir las cargas administrativas y burocracia innecesaria, sino sobre todo dar mayor claridad y certidumbre al derecho ante la mutiplicación de normas, razón por la cual se llevaron simultáneamente numerosas simplificaciones del Código Francés.

Como hemos señalado en otros artículos, la hiperregulación dispersa que caracteriza el ordenamiento jurídico dominicano dificulta el conocimiento de las obligaciones de las cuales las organizaciones al servicio ciudadano son sujeto obligado, favoreciendo el incumplimiento normativo y abriendo espacio a brechas de corrupción imposibles de contener en el citado contexto. Entendiendo que el Public Compliance persigue la adopción de controles que sistemáticamente garanticen el cumplimiento de la razón de ser institucional atribuida por las leyes a cada organización pública, hemos de referirnos a lo que denominamos el Pre y Post Public Compliance de regular mejor.

Public Compliance se concibe como medio por excelencia para garantizar el cumplimiento regulatorio en la gestión pública fortaleciendo la seguridad jurídica en beneficio del ciudadano. Que sea esto un criterio atendido en la formulación de las normas es fundamental para la viabilidad de su implementación.

Si en lugar de tener normativas dispersas que versan sobre un mismo tema, las mismas fueran concentradas en una sola pieza regulatoria, la efectividad de su cumplimiento fuese considerablemente más notable, pues no solo se facilita su conocimiento sino su materialización. Analizar y valorar en el ejercicio ex ante la dificultad de cumplir desde el peso administrativo-económico que puede traer consigo determinada regulación, es un elemento de igual importancia para fines del post compliance, dado que, a mayor carga administrativa, mayor riesgo de incumplimiento.

Con todo lo anterior resaltamos la ventaja de consolidar la normativa dispersa y limitar la sobreproducción que emana del poder legislativo y ejecutivo para contribuir al conocimiento y empoderamiento, no solo de las organizaciones llamadas a su aplicación sino de los ciudadanos llamados a vigilar, exigir y disfrutar de su cumplimiento por parte de la Administración Pública.

Autor: Tania de León