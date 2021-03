(VIDEO) Regreso triunfal de Harden a Texas con triple-doble ante Spurs

EL NUEVO DIARIO, SAN ANTONIO, EE.UU.- El escolta James Harden regresó a tierras tejanas y brilló con su nuevo equipo, los Brooklyn Nets, en un partido en el que aportó un triple-doble de 30 puntos, 15 asistencias y 14 rebotes que ayudaron en la victoria por 113-124 frente a los San Antonio Spurs., informaron este martes medios locales.

Aunque los Nets perdieron la oportunidad de asegurar la victoria en el tiempo reglamentario, al final se impusieron en la prórroga y rompieron una racha de 17 derrotas consecutivas en sus visitas a San Antonio.

El base Kyrie Irving, que volvió con el equipo tras perderse el partido anterior contra los Dallas Mavericks, aportó 27 puntos y el escolta Bruce Brown, por su parte, llegó a los 23 tantos.

👀 @JHarden13 becomes first player to put up 30+ PTS, 10+ REB, 15+ AST with zero turnovers in a game since 1977-78!

30 PTS | 14 REB | 15 AST | BKN OT W pic.twitter.com/8QHgS5mNDh

— NBA (@NBA) March 2, 2021