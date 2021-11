Regresa SDQ Gastronómico 2021 y Restaurant Week

Comparte esta noticia

El evento que promueve y reconoce la gastronomía dominicana, presenta su icónica actividad Restaurant Week para disfrutar durante una semana, las exquisiteces de 80 reconocidos restaurantes de la ciudad y sus propuestas gastronómicas elaboradas con productos nacionales.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Asociación Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES) y la Asociación Dominicana de Restaurantes (ADERES) dieron a conocer la celebración de SDQ Gastronómico 2021 y sus diferentes actividades.

El coctel de presentación realizado en el Monumento Fray Antón de Montesinos estuvo presidido por Rafael Blanco Tejera y Andrés Marranzini, presidente y vicepresidente de ASONAHORES, respectivamente; Omar Cepeda, presidente de ADERES, además de la participación del Ministro de Turismo, David Collado.

Durante la actividad, al dirigirse a los presentes, Rafael Blanco Tejera, presidente de ASONAHORES, agradeció el apoyo y la presencia del Ministro de Turismo, David Collado, la cooperación de la Academia Dominicana de Gastronomía, así como a todos los actores involucrados en la celebración de SDQ Gastronómico, al presentar el conjunto de actividades que cada año exhibe este evento y las variaciones a presentar en esta versión 2021, en atención a la implementación de los protocolos de salud y seguridad.

Mientras que Omar Cepeda, presidente de ADERES, expresó que cada día que pasa el sector de la restauración se hace más fuerte, eficiente y unido, siendo momento de reconectar con los comensales, y de ahí el apoyo inmediato recibido para llevar a cabo esta nueva edición de SDQ Gastronómico.

Destacó la unión mostrada por todos los colaboradores, proveedores de alimentos y servicios, el gobierno central y los empresarios, quienes han creído y apostado por nuestra gente, nuestra oferta gastronómica, su evolución, innovación e internacionalización.

De su lado, Andrés Marranzini Grullón, vicepresidente ejecutivo de ASONAHORES, agradeció a los restaurantes, a la Asociación de Hoteles de Santo Domingo con sus restaurantes de hoteles, a los patrocinadores y allegados de la industria, y muy en especial a los comensales, quienes con su presencia y votos retribuyen el esfuerzo con que se realiza esta exquisita ruta gastronómica.

Detalles

SDQ Gastronómico 2021 contará con su icónica actividad Restaurant Week a realizarse del martes 16 al domingo 21 de noviembre, participando en esta edición más de 80 emblemáticos restaurantes de la ciudad, con exquisitas propuestas culinarias elaboradas con productos nacionales.

Los comensales, en el transcurso de una semana, podrán degustar y experimentar una variada experiencia gastronómica, con un menú a tres tiempos diseñado especialmente para la ocasión y a un precio único de $1,200 pesos más impuestos. Por igual tendrán acceso a estos menús a través de un pasaporte que puede ser adquirido en dos modalidades, física y virtual, a través de su página.

Este pasaporte será sellado o registrado por código QR en cada establecimiento que visite, y les permitirá adquirir sellos en sus libretas para acceder a ofertas y promociones especiales de las empresas patrocinadoras. Asimismo, podrán votar por los restaurantes favoritos que hayan logrado cautivar su paladar, unido a los criterios de la Academia Dominicana de la Gastronomía.

En marzo del 2022, SDQ Gastronómico culmina su agenda con la premiación El Tenedor de la Gastronomía Dominicana, galardón entregado a los restaurantes más destacados en diferentes categorías, otorgado por la Academia Dominicana de Gastronomía y los votos de los comensales.

Acerca de SDQ Gastronómico.

SDQ Gastronómico es un evento anual presentado por ASONAHORES y ADERES desde 2017, el cual, de la mano de los más laureados chefs, los restaurantes de la ciudad y restaurantes de hoteles de Santo Domingo, ha innovado el escenario gastronómico nacional con su emblemática actividad Restaurant Week, esperada por los apasionados de la alta cocina nacional aderezada con los sabores internacionales.

SDQ Gastronómico promueve y reconoce la calidad culinaria nacional, dinamizando el crecimiento de la industria y posicionando al país como un destino gastronómico de excelencia internacional.

La cuarta edición de SDQ Gastronómico cuenta con el respaldo de ASONAHORES, ADERES, ADECOR, la Asociación de Hoteles de Santo Domingo, la Academia Dominicana de Gastronomía, Amex, Ministerio de Turismo, Seguros Banreservas, El Catador, Cerveza Modelo, Butcher Shop, US Meat, US Beef US Pork, Casas del XVI, TerraRD Partners, Brugal, Arroz La Garza, AFP Reservas, La Alcaldía del Distrito Nacional, Graphic Market, Apolo Valet y Prixet Technology.

