Regresa proyecto que busca continuar creando experiencias para las niñas de Miches durante la pandemia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La segunda edición de SNSI en casa, promovida por Fundación Tropicalia mediante la iniciativa Soy niña, soy importante (SNSI), es una realidad para más de 300 niñas entre 9 y 12 años de Miches.

En el caso de las niñas de Miches, la Fundación ha realizado una labor durante más de ocho años fomentando la confianza de estas menores apelando a su compromiso con la niñez local. Es por ello que, impulsados por la visión de continuar apoyando a las niñas en el proceso de la toma de decisiones, dan inicio a esta segunda edición para priorizar el bienestar emocional ante el gran desafío de estar fuera de las aulas y con las barreras de acceso a la tecnología, que se presenta en muchos pueblos del país.

Las niñas de diferentes comunidades de Miches recibirán tres cajas entre los meses de agosto y septiembre con actividades educativas y mensajes transformadores para alentar el sano desarrollo e inspirar un cambio interno. La temática este año gira en torno a la ideología STEAM, la cual es una unión de las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, para que a través de la experiencia vivencial las niñas puedan descubrir la científica que llevan dentro.

Apoyadas de la filosofía STEAM, cada caja tendrá un enfoque que empodere a las chicas. Primero está la caja de “soy valiente” con su puesta en valor de la resiliencia, seguida por “soy única” con sus actividades artísticas y finalizando en “soy capaz” con la importancia de empezar a crear un proyecto de vida. Con el pasar de cada caja la complejidad irá aumentando, pero nuestras niñas nunca estarán solas y recibirán apoyo tanto presencial como virtual.

En sus palabras, Katherine Durán, directora de la iniciativa Soy niña, soy importante, manifestó: “El entorno en el que se desarrollan estas chicas ha causado que muchas sean privadas de su niñez, lo cual afecta en el largo plazo su confianza e identidad, más aún en un contexto de distanciamiento social. Nuestras niñas sueñan con un futuro lleno de oportunidades en el que puedan desarrollarse de forma sana y segura, nuestro papel es guiarlas y acompañarlas en la construcción de ese objetivo, motivándolas a priorizar la educación como el arma más poderosa a su alcance para romper cualquier barrera que se les presente. De aquí surge la importancia de tener una iniciativa como ‘Soy niña, soy importante’ que no solo les proporciona a las chicas un espacio para crecer y abrazar su niñez, sino que tiene un efecto palpable y duradero en sus vidas y en la comunidad.

Soy niña, soy importante inició en el 2013 como un programa piloto, en el cual se tocaron las vidas de más de 100 niñas en edades entre 10 y 15 años, fomentando la enseñanza en valores, el desarrollo de la expresión creativa y una sana autoestima a través de actividades educativas y divertidas. Todos estos años de experiencia han evidenciado cómo muchas de estas niñas han tenido que asumir roles y responsabilidades en casa que las alejan de su derecho de ser niñas. Es por esto que hoy en día, esta iniciativa ha dado un giro y no solo llega a más chicas, sino que cada año tiene temáticas diferentes que van acorde con las necesidades del momento, lo que asegura que las niñas estén lo más preparadas posibles para continuar soñando con la vida que ellas desean tener.

La llegada de este proyecto a Miches ha tenido un impacto no solo en las niñas, si no también en sus familiares que pudieron ver su transformación, al mismo tiempo que se les propició un espacio ideal para promover la unidad y el crecimiento conjunto. Un caso que marcó la Fundación fue el de una jovencita que encontró su vocación. Muchas de estas chicas no son motivadas a perseguir estudios superiores, ya que se entiende que su rol está dentro del hogar, pero nuestra chica con la ayuda del campamento aprendió como su amor por los niños podía convertirse en una carrera. Hoy en día esa niña con sueños que parecían inalcanzables, se ha convertido en una profesional exitosa especializada en enseñanza en la primera infancia.

Claramente, para Fundación Tropicalia es sumamente importante no solo proveer los conocimientos que acompañen las vidas de estas niñas, sino ser ese amigo cercano que se vuelve un soporte esencial en su crecimiento, siendo esto lo que motivó a la Fundación a seguir apoyando el desarrollo integral de estas jovencitas.

Sobre SNSI

Soy niña, soy importante es una iniciativa de Fundación Tropicalia que acompaña a las niñas que viven en condiciones vulnerables con el propósito de proteger su infancia, guiarlas para fomentar la toma de decisiones asertivas, y educarlas a ellas y a su comunidad acerca de sus derechos.

Soy niña, soy importante inició en 2013 con un campamento de verano y actualmente implementa también un programa en casa y lidera campañas de concienciación y activismo en República Dominicana, con un enfoque geográfico en el municipio de Miches de la provincia de El Seibo.

Sobre Fundación Tropicalia

Fundación Tropicalia promueve el desarrollo sostenible en Miches, una comunidad costera situada en el noroeste del país, a través del diseño e implementación de proyectos innovadores de alto impacto en cuatro áreas principales: Medioambiente, Educación, Productividad, y Apoyo sociocultural; esta última con el objetivo de promover el desarrollo integral de los habitantes, los valores culturales y la igualdad de género.

Relacionado