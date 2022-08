Regresa Nick Jr. Friends a Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana

Comparte esta noticia

El muy esperado evento Nick Jr. Friends regresa a Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana, se estrena también en la Riviera Maya con nuevos personajes.

EL NUEVO DIARIO, PUNTA CANA. – El tan esperado evento de otoño Nick Jr. Friends, dirigido especialmente a niños en edad prescolar, regresa a Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana así como, por primera vez, en Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya con descuentos exclusivos, una programación dedicada y la presencia especial de los personajes de Nickelodeon en ambas locaciones.

Nick Jr. Friends ofrece a los niños la oportunidad de conocer a algunos de sus amigos favoritos de Nick Jr, como Chase, Marshall y Skye de PAW Patrol, Blue de Blue’s Clues & You, Dora the Explorer, Shimmer & Shine, y por primera vez, Santiago of the Seas.

Luego de haber sido catalogado, durante los últimos cuatro años, como uno de los eventos de temporada más populares del Caribe para familias con niños pequeños, regresa con nuevas experiencias y grandes promociones.

Las familias que buscan veranos interminables pueden aprovechar el otoño con importantes descuentos de hasta el 43% con tarifas desde $10,103 DOP pp/pn y hasta $22,751 DOP en créditos en el resort, si reservan desde ahora y hasta el 30 de octubre y viajan entre el 8 de septiembre y el 31 de octubre de 2022.

Si bien, ambos resorts ofrecerán experiencias inolvidables, fieles al corazón de la marca Nickelodeon, cada uno de ellos dará la bienvenida a vivencias únicas que prepararán el escenario para un evento sin igual de los amigos de Nick Jr.

Los pequeños huéspedes que se alojen en Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana, tendrán la oportunidad de compartir con Santiago of the Seas, quien hará su debut para el Mes de la Herencia Hispana, mientras que, aquellos alojados en Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya podrán jugar con Chase y Skye de PAW Patrol y Shimmer y Shine de Shimmer and Shine.

“Estamos más que emocionados de traer de regreso este otoño, el evento Nick Jr. Friends a nuestros resorts, después de haber cosechado un éxito abrumador de manera sostenida”, expresó Daniel Lozano, vicepresidente de operaciones de Karisma Hotels & Resorts. “Las familias pueden esperar experiencias exclusivas junto con nuevas sorpresas que harán que el evento de este año sea más grande y mejor que nunca”.

Los visitantes, pueden vivir unas vacaciones de lujo cinco estrellas, con todo incluido y comidas gourmet, emocionantes aventuras en los parques acuáticos Aqua Nick, amplias habitaciones y todo tipo de eventos y experiencias exclusivas, de edición limitada, durante toda la semana.

Desde divertidos encuentros con personajes, hasta innumerables actividades interactivas que incluyen la búsqueda de pistas dejadas por Blue, empacar la mochila de Dora y crear su propio mapa de aventuras, bailar el Pup Pup Boogie con PAW Patrol, crear sus propias orejas de los personajes Blue y Magenta, divertirse con menús temáticos, coloridas bebidas sin alcohol, dulces variados, música, baile y mucho más. Los más pequeños pueden incluso inspirarse para ayudar a sus amigos y familiares durante la actividad “Calling all Heroes” (Llamando a todos los héroes) de PAW Patrol, donde reciben el “Big Hero Book” (Libro de grandes héroes), que ofrece aprendizaje y diversión mientras completan actividades.

Con dos locaciones, en México y República Dominicana, estos resorts familiares cinco estrellas, están diseñados para encender la chispa del juego en los huéspedes de todas las edades, ofreciendo eventos exclusivos de temporada durante todo el año, incluido el evento Nick Jr. Friends este otoño. Nickelodeon Hotels & Resorts cuenta con espaciosas suites familiares temáticas, Nickelodeon™ Place, el parque acuático temático Aqua Nick, el Club Nick para niños y la reconocida experiencia Gourmet Inclusive® de Karisma.

Para más información sobre el evento Nick Jr o para realizar su reserva, visite www.karismahotels.com/es/nickelodeon-hotels-resorts.

Acerca de Karisma Hotels & Resorts

Karisma Hotels & Resorts es una colección de hoteles de lujo galardonada que posee y administra una impresionante cartera de propiedades en América Latina, el Caribe y Europa. Las marcas que opera incluyen Margaritaville Island Reserve by Karisma, El Dorado Spa Resorts by Karisma; Azul Beach Resorts by Karisma; Generations Resorts by Karisma; Hidden Beach Resort by Karisma; Nickelodeon Hotels & Resorts y Margaritaville St. Somewhere by Karisma.

Algunas de las propiedades del grupo, han sido galardonadas con los principales premios de la industria, incluidos los “100 mejores hoteles del mundo” y los “30 mejores hoteles en Cancún” de Conde Nast Traveler, los “Mejores hoteles para el romance” de TripAdvisor® Traveler’s Choice, y los premios de “Cinco Diamantes” y “Cuatro Diamantes” otorgados por la Asociación Americana de Automóviles (AAA). Karisma Hotels & Resorts está comprometido en apoyar a los empleados y la comunidad mientras brinda experiencias auténticas a los huéspedes, recibiendo reconocimiento mundial por su enfoque compasivo y creativo para la gestión hotelera y la innovación de productos.

Acerca de Nickelodeon Internacional

En sus 43 años de existencia, Nickelodeon es la marca número uno de entretenimiento para niños. Ha construido un diverso negocio global, que pone a los niños primero en todo lo que hace. La marca incluye programación y producción de televisión en los Estados Unidos y en el mundo, además de productos de consumo, incursión en lo digital, experiencias según la ubicación, publicaciones y largometrajes.

Nickelodeon es una de las marcas de entretenimiento multimedia para niños y familias más reconocidas y distribuidas a nivel mundial, disponible en más de 400 millones de hogares en más de 170 países y territorios a través de más de 100 canales programados localmente y bloques patrocinados.

Fuera de los Estados Unidos, Nickelodeon es parte de Paramount Networks International, una división de Paramount (Nasdaq: PARA, PARAA). Para más información visite http://www.nickpress.com. Nickelodeon y todos los títulos, personajes y logotipos relacionados son marcas comerciales de ViacomCBS Inc.

