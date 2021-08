Regresa Miss Mundo Dominicana en su versión 2021

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La organización del certamen internacional Miss Mundo Dominicana presentó de manera oficial a sus 25 candidatas, en un acto bajo estrictas medidas de seguridad y salud, por ser la primera vez que el concurso se presenta luego de la pandemia COVID-19.

Miss Mundo Dominicana tendrá lugar a partir del próximo lunes 30 en las instalaciones del Barceló Grand Resort, casa matriz del certamen desde hace varios años. Será la noche del sábado 4 de septiembre el día que conoceremos a la nueva reina.

“Nuestra organización agradece infinitamente a la cadena Barceló Grand Resort, sobre todo por confiar en nosotros a pesar de los momentos tan difíciles que vive el mundo, luego de una pandemia. Este año buscamos una hermosa reina que muestre lo mejor de ser dominicana, con alta sensibilidad social y valores, una reina trabajadora, enfocada y sobre todo versátil, así podrá lidiar con las demandas que tendrá que enfrentar en el Miss. World”, exclamó Diany Mota, CEO de Miss Mundo Dominicana.

Las 25 chicas desfilaron con sus bandas por primera vez en las instalaciones del Restaurante Valiente de la zona Colonial, bajo la presencia de varios miembros del jurado, ex reinas de bellezas, patrocinadores del concurso e invitados especiales.

Durante la estadía en Bávaro las candidatas se enfrentarán a diversas competencias que incluyen Deportes dirigida por Haidy Cruz, Talento dirigido por los coreógrafos profesionales Danny Lugo, Pablo Pérez y Marcos Taveras, de igual forma entrevistas con miembros del jurado, desfiles de moda, entre otras actividades hasta su noche final.

La Competencia de Talentos y montaje en coreografía estará dirigida por Danny Lugo, coreógrafo personal del artista Luis Fonsi y encargado de montaje de los premios Billboard, así mismo participan los destacados bailarines dominicanos Pablo Pérez, ganador de múltiples Soberanos y Marco Taveras.

El evento final estará presidido por Mario Peguero y Ex reinas de belleza e igual forma contará con la participación artística de Mirian Cruz, Urbanova, DJ CHEZ, y Pedro Cruz quien rendirá un homenaje a Víctor Víctor.

All you want to be, Denger, Vizzano, Activitta, Restaurante Valiente, Jonathan Klebert, BJD, Jay Aponte Desing, Jersey Marine Service, Body Lina, Gitana Andujar, Nelson Marte Couture, Diany Mota, Martin Polanco, DJ CHEZ, Mr. Tour, Ferries del Caribe, Transporte Espinal Platinum, Grupo Alonzo, Telecentro, Medios Telemicro, Iconos Kids, Gianina Azar, Haidy Cruz, Be One y Graphicmarket también forman parte de los patrocinadores.

La ganadora representará a la República Dominicana en la edición 70 del certamen Miss Mundo, correspondiente al año 2021; el 16 de diciembre en el Coca-Cola Music Hall de San Juan, Puerto Rico.

