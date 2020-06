Reglamentos Cámara Diputados no prohíben llevar pancartas al hemiciclo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los reglamentos internos de la Cámara de Diputados no prohíben que un legislador entre al hemiciclo con pancartas, por lo tanto, aclaró Pedro Botello que “lo que no está prohibido, está permitido”,respuestas que coincide con la ofrecida por los voceros de bloques representados en el órgano legislativo.

Los voceros de los bloques de la Cámara de Diputados, coincidieron en aclarar que en los reglamentos de la de dicha cámara legislativa, “no establece prohibición alguna”, sobre si debe o no entrar al hemiciclo con pancarta o algún cartelón.

El diputado por La Romana, Pedro Botello, el viernes 29 de este 2020, llegó a la Cámara de Diputados con una pancarta gigante exigiendo la aprobación del proyecto de ley del 30% de las AFP a los trabajadores, pero fue impedido violentamente de penetrar al hemiciclo, destruyéndole los agentes de seguridad la citada pancarta.

Aunque Botello hizo la aclaración de lugar ha sido criticado por la opinión pública, por desconocer la ciudadanía que “lo que no está prohibido está permitido dentro del hemiciclo”, sostiene el legislador.

Alfredo Pacheco, informó que los reglamentos internos de la Cámara de Diputados, no “penalizan ese tipo de acciones dentro del hemiciclo”.

De su parte, Henry Meran vocero de la Fuerza del Pueblo (FP) dijo que: ”no existe una mención explícita de prohibición de ese tipo de objetos en el hemiciclo según el reglamento”.

La expresidenta del hemiciclo Rafaela Alburquerque calificó el incidente escenificado entre agentes de seguridad y Botello como un irrespeto por parte del diputado reformista.

Mientras que Radhamés González, con más de 15 años como legislador, dijo que esa prohibición, es un asunto protocolar pero institucionalmente “no está prohibido”.

“No hay nada en el reglamento que impida eso”, aclaró

Botello, expresó a El Nuevo Diario que ni la Constitución ni el reglamento interno “lo prohíbe, pero que eso es una expresión de la democracia, todo lo que no está prohibido esta permitido, a nadie se le puede mandar hacer lo que la ley no manda”.

“Yo estoy promoviendo mi proyecto de ley sobre el 30% a los trabajadores de los fondos de las AFP”, indicó Botello.

Además, recordó que cuando se aprobó el 4% para Educación, todos los legisladores abrieron sombrillas amarillas dentro del hemiciclo “y no pasó nada”.

“Ese es un precedente, igual que cuando se conoció el tema del aborto las cinco causales, todos llevaron una mano grande y yo llevé un cartelón grande que decía mama no me mates, no pasó nada, ahí nadie se opuso”, aseveró.

El vice vocero del Partido Reformista Social Cristiano, quien escenificó un enfrentamiento con miembros de seguridad del órgano legislativo, al tratar de entrar al pleno con gigantesco cartel-pancarta sobre el 30% de las AFP, y le fuera deshecho, reiteró que el reglamento no contempla prohibición, y es una falta de respeto impedirle a un diputado que se exprese.

El reglamento interno de la Cámara de Diputados, en cuanto a las atribuciones del presidente del bufete directivo dice: ”Mantener el orden y el silencio en el local de la Cámara, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública, la cual estará bajo sus órdenes inmediatas dentro del recinto de la Cámara, para hacer cumplir las providencias que estimare necesarias y, cuando el caso lo requiera, decidir que el público abandone las gradas o que específicamente se expulse a la persona o personas que hubiesen alterado el orden”.

