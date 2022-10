Regional Educación 05, en SPM, aclara que 26 maestros le habían bloqueado pagos ya fueron restablecidos 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO DE MACORIS.- El director regional de Educación 05, en San Pedro de Macorís, reveló este jueves que los 26 docentes que fueron bloqueados del sistema fueron desbloqueados a los tres días por el Ministerio de Educación.

Al hablar en una rueda, el licenciado Isidro Santana Ramírez expresó que ya el Minerd realizó el pago en la noche de ayer, como de costumbre.

Explicó que algunas maestras fueron bloqueadas porque desempeñaban funciones en otras instituciones, pero que ya el problema se resolvió.

Aclaró que dos de ellas no han cobrado, pero que están desbloqueadas, y que no han recibido sus salarios porque no han llenado toda la documentación exigida por el Minerd.

Indicó que el director del Distrito Educativo 05 01, licenciado Manuel Emilio Pacheco se ha reunido 7 veces para solucionar la situación de la escuela Vilma Pereira de la comunidad de Santa Fe, pero hasta el momento no ha habido consenso y se sigue haciendo esfuerzos para solucionar el problema.

Asimismo, llamó al diálogo a la dirigencia de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) para solucionar de forma armónica el caso de la Escuela Vilma Pereira de Santa Fe y tratar de lacerar lo menos posible el inicio del año escolar.

Rechazó el llamado a paro por tiempo indefinido al que llamó la Asociación Dominicana de Profesores en el municipio de San Pedro de Macorís.

Expresó que el deseo del ministro de Educación Ángel Hernández no es llegar a conflictos, sino a acuerdos con las partes participantes en los mismos.

Dijo que en varias ocasiones han llamado a reunión a los directivos de la ADP, pero éstos no han accedido al diálogo, alegando diferentes razones.

Indicó que es injustificado que se paralice la docencia en un momento en que se han logrado diferentes conquistas para el sistema educativo de esta provincia y la Región Este.

Entre esos logros citó el más reciente, en lo relativo a la aprobación de un corredor para que los estudiantes tengan transporte gratis hacia sus centros educativos.

En la rueda de prensa también estaban presentes el licenciado Manuel Emilio Santana Pacheco, director del Distrito Educativo 05 01 y la también licenciada Nayrobi de la Rosa Justo, directora del Distrito Educativo 05 01, quienes también hablaron en la actividad.

Relacionado