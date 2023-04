Regional 08 de Educación y CDP organizan el taller “Inteligencia emocional del periodista”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Regional 08 Educación y el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), organizaron este martes en Santiago el taller “Inteligencia emocional del periodista”.

Durante el desarrollo del mismo, Marieta Díaz, directora Regional 08 Educación, agradeció la labor de los periodistas.

«No hubiésemos hecho nada, si ustedes no publican lo que nosotros hacemos, porque las cosas que se quedan en gavetas, en carpeta, incluso, si no critican, si no analizan lo que la Dirección Regional hace entonces no tenemos oportunidad de saber si vamos por buen camino o no», dijo.

Asimismo, destacó la imparcialidad de los periodistas.

De su lado, Lucildo Gómez, subdirector de prensa de Presidencia, también destacó la importancia del oficio de los miembros de la prensa.

«He tenido muchos pensamientos alrededor de los periodistas, quizás no he expresado o he expresado en pocas oportunidades y es que imagínense que no existieran los periodistas, que no existieran los comunicadores, ¿Cómo viviríamos?, ¿Quién hiciera esa labor tan importante?, ¿Quién se informaría para llevar esa información a la sociedad?», sostuvo.

Asimismo, periodistas narraron varias anécdotas. En el acto también hubo música.

