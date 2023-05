Regidora FP por el DN dice hay que buscarle una solución urgente al sargazo; hace propuesta

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La regidora de la Fuerza del Pueblo (FP) por la circunscripción No. 1 del Distrito Nacional, Nerys Martínez, expresó que hay que buscarle una solución urgente al problema del sargazo que tanto daño le está haciendo al medio ambiente dominicano.

Al tomar un turno en la última sesión del Concejo de Regidores, Martínez sostuvo que “la municipalidad al tema del sargazo se ha mantenido de espaladas, dejándoselo a Medio Ambiente para buscar la formula del agua tibia”.

La edil dijo que hay una realidad latente ya que el problema puede palpase no solamente en las playas de la región Este, sino en todo el litoral de la capital.

“Mi llamado es que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer o conformar una comisión en este concejo, conjuntamente con los guardacostas, los empleados de limpieza municipal”, propuso Martínez.

De igual manera, propuso una resolución presupuestaria para buscar “quién la limpie o nosotros convocamos a quien tengamos que convocar para limpiar la ciudad en todo el litoral”.

Añadió que el pueblo no puede mantenerse esperando que Medio Ambiente resuelva el problema, ya que “en el fondo no está haciendo nada en términos de medio ambiente. Y si no ha podido resolver los problemas básicos tampoco va a resolver el sargazo”.

Recordó que es una competencia de “nosotros” mantener la ciudad limpia, higienizada y en perfecto estado.

Concluyó proponiendo que se realice una jornada cívica con los colegios, militares o con los siete mil empleados del ayuntamiento, “que todos nos vayamos con una funda a resolver el sargazo, pero hay que limpiar la ciudad”.

