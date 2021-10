Regidora de Baní señala presidente del Concejo no recibe sus proyectos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Judith Peguero Ortiz, regidora del municipio de Baní, ha denunciado este lunes que, a pesar de varios intentos, el presidente del Concejo Municipal de ese Ayuntamiento no recibe los proyectos de su autoría para ser sometidos a la Sala Capitular y poder ser evaluados en las sesiones ordinarias de los ediles.

La concejal explicó que ha hecho “innumerables intentos sin tener éxito”, ya que el presidente de la Sala Capitular la ignora, en franca violación a la Ley 176-07 que rige los ayuntamientos.

“Yo como regidora y como me faculta el artículo 52 de la Ley 176-07, estoy comprometida a someter proyectos que vayan en beneficio de la comunidad, pero en el artículo 53 de la misma Ley en ningún lado establece que el presidente me puede devolver un proyecto o me lo puede rechazar sin ser sometido al escrutinio de la Sala Capitular”, expresó Peguero Ortiz.

“En esta ocasión tratamos de introducir un proyecto para rescatar el antiguo Cementerio Municipal que se fundó en el 1495 y está vuelto un desastre, algo que debe ser tratado como patrimonio municipal por lo que significa para nosotros los banilejos”, continuó.

“Inmediatamente yo sometí el proyecto, no se me recibió y entonces el Ayuntamiento, de manera administrativa empezó a realizar algunos trabajos en el lugar; no solo están violando la Ley, también están robando las ideas porque no saben en qué están. Están sin rumbo y no se quieren dejar ayudar de los que con el voto del pueblo, estamos validados para lo propio”, concluyó Judith.

La regidora instó a que “esta mala práctica sea descontinuada”, y advirtió que de no ser así, “someterá a los responsables de violar la Ley a los tribunales correspondientes, ateniéndose los mismos a las consecuencias que esto pueda conllevar”.-

