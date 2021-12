Regidor del PRM entrega vivienda amueblada a familia de escasos recursos de La Victoria

“Con esta casa construida en block y techo de concreto, tal vez, no hacemos ricos a esta familia, pero sí, le ayudamos a mejorar su calidad de vida, ya tienen la base para emprender su camino hacia el progreso, como es el deseo de los que ayudamos con esta construcción”, explicó Pérez.

El hogar está compuesto por Carmen Mercedes Mambrú, su esposo y sus cinco hijos menores, los cuales vivían en una casa cuando llovía se mojaban los libros y cuadernos escolares de los niños.

La vivienda fue construida a través de un plan de ayuda que realizó el regidor, que contó con el apoyo de la empresa Supermercados Olé, así como de otras personalidades.

El regidor agradeció a los ejecutivos de Hipermercados Ole por brindar todo el apoyo posible con los materiales para la construcción de esta vivienda, “aunque me dijeron que no tenía que mencionarlos debo agradecer porque creo justo que se diga su participación, mil gracias y me siento feliz de pertenecer a esta empresa”, dijo Pérez.

De su lado, Carmen Mercedes Mambrú, dio las gracias al regidor, a Supermercados Olé y a las personas que intervinieron para que este “sueño anhelado se hiciera realidad”.

En el acto de entrega de la vivienda, decenas de personas degustaron de una exquisita cena navideña en el patio de la vivienda.