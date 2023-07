Regidor del PLD en Boca Chica califica Gobierno PRM de desgracia nacional

EL NUEVO DIARIO, BOCA CHICA.- El regidor del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Paulino Pérez, calificó al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) como una desgracia nacional, del cual considera ha desempeñado una mala administración.

El edil del Ayuntamiento de Boca Chica, agregó que los funcionarios del Gobierno del PRM, en su mayoría no atienden a las necesidades que un pueblo le pide, olvidándose de los principales servicios básicos de una comunidad.

Asimismo, dijo que al parecer las luces navideñas se adelantaron, ya que la luz para parece arbolito navideño, con tantos apagones y la falta de agua, ya que en muchos sectores el agua no está llegando y cuando llega el ciudadano no puede cogerla, ya que donde usan bomba no la pueden prendar, ya que no hay energía eléctrica.

Expresó que el PLD demostró con la marcha pasada que ya está en la calle, demostrando que para las elecciones presidenciales del 2024, el país volverá a recuperar la tranquilidad y la paz de la que gozaba, en el Gobierno del PLD.

Manifestó que el PRM ha demostrado, que como siempre sólo saben gobernar por un período de 4 años.

El incumbente municipal aprovechó y reconoció al director de la Unidad de Gestión Ambiental, el señor Iván Arias, por su seriedad y trabajo que ha realizado en los 6 meses que llevan al frente de ese departamento.

Asimismo, aprovechó para felicitar al encargado del Departamento de Gestión Ambiental, «por ardua trabajo y ser un funcionario que no ha tenido ningún escándalo y que en sus 6 meses de gestión ha realizado un trabajo de valor excelente, siendo el único encargado de ese departamento con más operativos sobre el medioambiente, auspiciados por diferentes instituciones gubernamentales, sociales, deportivas entre otras».

