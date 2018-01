El regalo de reyes de Trump: ¨fuego y furia dentro de la casa blanca¨

Hoy a las 9 de la mañana de este viernes vísperas de Los Santos Reyes en Hispanoamérica, estará en las manos de los lectores un libro que ha desatado una polvareda tal, antes de ser publicado, que ya se ubica como el número uno de ventas de Amazon, pero ademas esta agotado, por lo que si usted quiere tenerlo en la mano tiene que ponerse en una lista de espera para cuando haya disponibles.

Claro para algunos desesperados, como quien escribe, esta la posibilidad de comprarlo vía electrónica, cosas de la era postmoderna, a través de las plataformas de Kindel en Amazon o eBooks en la apple store, por lo que en el mismo día de hoy podremos pasar de las pinceladas y resúmenes publicados en la prensa norteamericana al conocimiento pleno de lo que escribe su autor.

Se trata del libro de Michael Wolff, un periodista norteamericano especializado en temas políticos, titulado:¨ Fire and Fury: Inside Trump White House¨ (Fuego y Furia: dentro de la Casa de Blanca de Trump), donde su autor revela detalles de mas de 200 entrevistas que realizó durante 9 meses, una con el mismo presidente de los Estados Unidos, y da detalles de temas que aparentemente serán la polémica de las próximas semanas o meses.

Si algo debe guardarse con celo y ¨bajo siete llaves¨, son los detalles menores que ocurren alrededor de cualquier gobierno o presidente, ya que a pesar de la primacía de estos personajes en los manejos de los hilos del poder y su aparente distancia de las personas normales, estos son solo seres humanos con sus virtudes y sus defectos.

En el caso de los Estados Unidos se trata del país mas poderoso y rico del mundo, por lo que al este libro humanizar a través, aparentemente, de declaraciones de los testigos de primera mano de una presidencia que a veces parece estar sumida en el caos, al hacerlo de carne y hueso removerá los cimientos de apoyo del actual presidente de los Estados Unidos.

La ola de expectativa es tal, que en el día de ayer la Casa Blanca a través de los abogados de Trump, envió una carta a la editora responsable de poner en circulación el libro, advirtiéndole que debía suspender la publicación, lo que produjo un efecto contrario, ya que la puesta en circulación que estaba pautada para el próximo martes 9, fue adelantada para este viernes 5, como si fuera un país de habla española donde se celebraría como un regalo dejado por los Reyes Magos.

También fue advertido el propio autor Wolff en otra misiva con lenguaje legal de advertencia y sobretodo el que fuera hasta hace pocos meses Jefe de Estrategia de la Casa Blanca, Steve Bannon, quien hace unas acusaciones tan fuertes en contra de su antiguo jefe y parte de su entorno mas intimo, que fue notificado de una posible demanda por difamación del actual presidente norteamericano.

Uno de los problemas con esta publicación, es que anda mucha gente suelta por Trump después de asumir la presidencia, se conoce por lo menos de diez figuras de primera nivel qua han dejado su gobierno desde enero el pasado año, que incluye personas tan importantes como Michael Flynt, que fue su Asesor de Seguridad Nacional por unos días hasta conocerse sus relaciones con los rusos, y el propio Bannon, quien fue jefe de estrategia investido de super poderes por una orden presidencial.

Y según Wolff, el tiene en su poder todas y cada una de las grabaciones de todo lo que publica en el libro, algunas fueron declaraciones fuera de récord, pero todo esta grabado, por lo que Político, el periódico digital mas importante sobre temas políticos de los Estados Unidos, describe como los miembros del staff de la Casa Blanca amanecieron en el día de hoy con los dedos cruzados para buscar en el indice del libro y esperar no ver sus nombres dentro de los que son citados.

Algunas de las informaciones dadas por Wolff son estrictamente personales, como por ejemplo la revelación de que Melania Trump lloró de rabia cuando su marido fue declarado ganador de las elecciones, algo que nunca esperó y lo cual no quería porque rompería con la rutina de su vida, y que la pareja presidencial duerme en cuartos separados dentro de la Casa Blanca, donde el presidente intentó poner seguro a la puerta de su habitación lo que fue impedido por el Servicio Secreto, que es el cuerpo de seguridad responsable de el y su familia.

Otras son de alto valor político, como la declaración de Bannon, que acusa al yerno de Trump, Jared Kushner, de ¨traidor y antipatriótico¨ por reunirse con agentes rusos en el piso 25 de la Trump Tower en Nueva York, esto en plena campaña electoral y con el objetivo de obtener información de un país enemigo para dañar la imagen de la candidata adversaria de su padre.

Una declaración como esta en pleno auge de la investigación que realiza el fiscal especial Robert Mueller en estos momentos, es una bomba de tiempo para la actual administración, cuando se conoce que las pesquisas del ex director del FBI se dirigen ahora al sensible tema de lavado de activos alrededor de la campaña de Trump y la posible participación de varios de sus colaboradores en situaciones tan delicadas como esta.

Pero ademas se conocen detalles tan risibles como el descarte del conocido John Bolton, un diplomático de carrera, como Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, porque Donal Trump no soporta a las personas con bigote y por esto decidió no nombrarlo, llevando al cargo a Michael Flynt, quien tuvo que renunciar a los pocos días en medio de un escándalo.

En cuanto a Bannon, de forma inmediata y sin pensarlo, a través de una nota escrita, Trump restó importancia a la participación de este en su campaña, diciendo textualmenente: ¨Steve Bannon no tiene nada que ver conmigo ni con mi presidencia¨, olvidándose a propósito que este fue su jefe de campaña, nombrado por el cuando Paul Manafort, hoy encarcelado por temas vinculados al lavado de activos, fue excluido por sus negocios en Rusia y Ucrania.

También se olvidó Trump, de que Bannon, un agitador de la extrema derecha estadounidense y para sorpresa de todos, fue nombrado por el como Jefe de Estrategia de la Casa Blanca, que incluso modificó la composición del Consejo Nacional de Seguridad para que este participara en las reuniones y que su poder se equiparaba al de Reince Preibius, quien fuera su primer Jefe de Gabinete.

Este libro traerá una ola de opiniones porque Wolff, a pesar de que la Casa Blanca lo quiera negar, tenía acceso a fuentes internas del mas alto nivel del gobierno estadounidense, y según se dice la descripción que hace de Trump es muy negativa.

Lo describe como ¨un bufón, una persona muy insegura, que no puede concentrarse ni tener una conversación de mas de 15 minutos, que no lee y solo se informa a través de tres televisores que tiene en sus habitaciones¨ y otras menudencias que serán objeto de análisis y comentarios en los próximos días, semanas o meses.

Tremendo regalo le dejaron Gaspar, Melchor y Baltazar a Donald Trump debajo del árbol de Navidad de la Casa Blanca, y eso que los Reyes Magos no ponen por esos lados.

Relacionado