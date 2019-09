¡Regálate el NO!

¿Cuántas veces hemos ido a un cumpleaños o alguna actividad porque no puedo faltar o porque si no voy después tal persona se va a enojar? Y cuando estamos en el lugar, solo pasa por nuestra mente esta frase: ‘’Debí de haberme quedado en casa’’. Estoy segura que has pasado por situaciones similares y es allí donde sientes que tu primera opinión de agradar a tu corazón por encima de todo, tenía mucho más sentido.

Nunca comprometas tu tranquilidad por nada ni por nadie. Haz y di aquello que sientes por completo que es correcto para ti.

Llega un momento en la vida que el complacer te drena y no es saludable, porque cuando te acostumbras a esto, dejas a un lado tus creencias por las de otros y te pierdes tratando de salvar a quien no te corresponde. Como escuché una vez ‘’ No te metas a redentor porque él que se dedica a eso termina crucificado’’. Deja que haya un solo redentor que es el que tú y yo conocemos.

Aléjate de la gente que te desequilibra y aprende a establecer límites sanos con mansedumbre. Nadie es egoísta por decir con amor lo que no tolera, pero esa acción si es la mayor muestra de respeto hacia nuestro ser y nuestra esencia como seres humanos.

Hoy te invito a que te regales el NO, deja de hacer eso que no te gusta, deja de ir a esa boda por el que dirán, dile que no a ese sentimiento que quiere venir a perturbarte, no salgas con esa persona si no te gusta. Decide practicar más el ‘’NO’’, porque un NO siempre ocasiona varios SI en otros aspectos de la vida.

Y te dejo con esto: en vez de accionar basándote en los deseos de los demás ¿Cuándo será el momento en que empezarás a escuchar más los deseos de tu corazón? Créeme que te gritan diariamente para ver si así le prestas más atención.

Por Karla Zacarias

Anuncios

Relacionado