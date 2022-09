Reformar la Ley General de Educación No. 66-97

Al cumplirse 25 años de haber sido promulgada la Ley General de Educación No. 66-97, el actual ministro de esa cartera crea una comisión con el objetivo de que la legislación sea revisada; sin embargo, desde el año 2017 se dieron los primeros pasos con los planteamientos de la necesidad de un instrumento jurídico que permitiera la transformación del sistema educativo dominicano conforme a la realidad económica y social nacional, colocándose en aquel momento sobre la mesa, la revisión de todas las leyes vinculadas al sector educación, evidenciando un estancamiento de ese proyecto de reforma.

Como ciudadanos debemos aplaudir y dar seguimiento a este proceso con un rol participativo y colaborador para alcanzar, a la brevedad, el objetivo de que nuestro país pueda contar con un instrumento jurídico que abra las puertas a la transformación educativa, en una era donde los resultandos priman al proceso. Comprometernos en asumir el modelo de enseñanza-aprendizaje que demanda la sociedad global, ahora más que nunca, debe ser nuestra meta país. Entendiendo que los cambios son constantes e imparables producto del avance de la tecnología y que fueron acelerados gracias al impacto de la pandemia del COVID-19.

En el año 2017 me tocó ser parte de la moderación en distintos grupos focales y varias mesas de trabajo de interés público y privado sobre la ley, recopilando aportes de valor social. Me permito compartir algunos para su debate y análisis, aclarando que la cuestión de reforma la ley no es de forma, es el impacto en el fondo y la actualización con la inclusión de nuevas realidades. Cito:

(a) Establecer la obligatoriedad, regulación, normativa y currículum de la educación inicial; (b) La creación de los centros educativos comunitarios de cogestión en el marco de alianza público-privada conforme el enfoque innovador para políticas educativas de las Naciones Unidas para la Ciencia y Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés); (c) Un régimen tributario para la educación privada homólogo al utilizado en la educación superior; (d) Revisión y recomposición de los sectores miembros del Consejo Nacional de Educación, así como definir, por ley, el perfil y la forma de selección, designación y duración de la persona física a ocupar el asiento; (e) En el orden pedagógico-filosófico colocar como eje central del proceso de enseñanza-aprendizaje al individuo; (f) Definir el concepto abstracto de “educación de calidad”, formulando una visión nación del perfil del bachiller con indicadores que permitan estandarizar la medición de los resultados.

(g) Establecer parámetros y plazos para el proceso de regulación y supervisión de la educación pública y privada con la exposición pública y obligatoria anual de los resultados; (h) Estandarizar un plan de obligatorio cumplimiento de formación continua para el docente con un sistema de medición interno y una auditoría externa para evaluación de resultados e instaurar la meritocracia como parte del sistema de escala salarial; (i) Reestructurar el concepto de educación a distancia e incluir para su debido reconocimiento la educación virtual con sus respectivos parámetros e indicadores; (j) Redefinir el concepto de educación “especial” desde el marco de la inclusión, siendo las escuelas y colegios un brazo auxiliar operativo nacional de los Centros de Atención a la Infancia para la Discapacidad (CAID), en los casos donde la discapacidad sea cognitiva; (k) Incluir la atención al estudiante en el marco de la aceptación a la diversidad; (m) La creación de un currículum basado en educación técnico profesional para ser implementado en la tanda extendida, así como la obligatoria del idioma inglés como segunda lengua y la formación en la tecnología de la información y comunicaciones (TIC’s).

Traspasar los Centros Tecnológicos Comunitarios como una dependencia formativa del Minerd; (n) Readecuar el Sistema Nacional de Evaluación al estudiante otorgando la facultad normativa al área curricular para su rápida actualización y ejecución; (ñ) Normar los plazos y el enfoque de los criterios y objetivos para la actualización curricular en el marco de las necesidades por región, las competencias y habilidades requeridas para la inserción en el mercado laboral; (o) Reorganizar la estructura de mando en el Ministerio de Educación (Minerd), definir el perfil profesional del ministro, incluyendo las competencias y habilidades directivas, limitar su alcance en la toma de decisión, así como su nivel de injerencia sobre el Consejo Nacional de Educación.

(p) Eliminar la figura del Fondo Nacional de Fomento a la Educación; (q) Reconfigurar el rol y competencias de los Distritos Escolares; (r) Instaurar como competencia del MINERD las estrategias de prevención para la deserción escolar; (s) Establecer un acápite sobre el cuidado y mantenimiento de los planteles escolares; (t) El rol de la familia de integración, apoyo y fortalecimiento del proceso, reconociendo que la educación escolar es un eje transversal en la formación del individuo.

Reiterando que estos son aspectos denominativos, más no limitativos. Algunos, pudiesen estar articulados en la ley, siendo tercerizada su regulación, normativa o ejecución, sin esclarecer funciones y régimen de consecuencias ante las inobservancias o incumplimientos. En otros artículos, más adelante, estaremos desglosando los tópicos presentados con el debido sustento, comparativo y ventajas. En conclusión, la reforma de la ley debe centrarse en los actores, funciones, plazos y objetivo nación, para así permitirnos construir un órgano estructurado y planificado sostenible con un esquema de control y medición en un contexto legal que garantice cumplir con el mandato constitucional en materia de educación. Ahora bien, aún no deja de ser un gran desafío la aplicación de la teoría a la práctica, sin embargo, ya eso será otra discusión.

