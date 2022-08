Reflexiones sobre un discurso de medio término (1 de 2)

El presidente de la República celebró su segundo año en el poder con un discurso en la ciudad de Santiago de los Caballeros, con fines de destacar los logros y realizaciones de su gobierno, en el cual presentó muchas cifras. Unas cuantas de incrementos o mejoras en los índices de la macroeconomía y de incorporación de personas a los programas de pobreza, pero la mayoría fueron cifras relacionadas a inversiones, cobertura o alcance de proyectos que ni siquiera se han iniciado.

Las cifras son arreglos de datos que se pueden presentar de diferentes maneras. Basta con cambiar el periodo de referencia, la cantidad de meses o de años considerados y los mismos hechos aparecen con resultados diferentes que sirven para la propaganda política, que es en lo que se han convertido los discursos gubernamentales y los análisis de los técnicos de los diferentes gobiernos. Un discurso más de retórica proselitista al que nos tiene acostumbrados el Presidente desde el primer día de su toma de posesión. Pero no es de eso que va mi reflexión.

El presidente Abinader llegó al poder por medio de una campaña electoral basada en un mensaje de cambio, y como tal hay que evaluar su gobierno, en base a su promesa central o lo que en marketing llamamos su propuesta de valor. Y aunque nunca definió de forma clara de qué se trataba “su cambio”, se vendió como algo que tendría un impacto importante en las condiciones de vida de la población. En consecuencia, es de ese cambio prometido de donde deberían salir los parámetros para evaluar la gestión de gobierno del PRM. No en base a guerra de cifras sobre incrementos y/o decrementos, que llenan papeles y documentos que luego se llenan de excrementos de ratones en archivos públicos muertos.

Un cambio real en materia de gestión de gobierno implica la ejecución de políticas públicas que produzcan transformaciones estructurales en los modelos económicos, políticos, sociales, culturales y de servicios públicos. Por el contrario, las acciones de este gobierno lejos de modificar las políticas neo liberales de las administraciones anteriores. Lejos de implementar políticas para transformar este modelo económico que produce riqueza para unos pocos en perjuicio de la mayoría que la produce, lo que ha hecho es tomar como estandarte una política de fideicomisos, que promueve mayor concentración del capital en pocas manos, transfiriendo bienes del Estado al sector privado dominante, mientras que no toca ni con el pétalo de una rosa la abusiva Ley de Seguridad Social, negadora de derechos a la población y propiciadora de uno de los más grandes saqueos económicos del poder financiero sobre empresarios y trabajadores.

Pero igual podríamos hacer referencia a la ausencia de políticas, decretos o leyes para transformar de raíz el Estado clientelar y corrupto, en un Estado de bienestar que ofrezca servicios de calidad a la población. Por el contrario, en estos dos años la población padece con asombro un mayor deterioro de los servicios básicos como los de la educación, salud, transporte, energía eléctrica y agua potable, entre otros, los cuales se siguen enfocando más en el activismo político y la promoción de negocios que en la satisfacción de las necesidades de los usuarios.

Definitivamente, esto que nos están vendiendo no es cambio. Incluso hasta el anhelo despertado de combate real a la corrupción se ha venido desvaneciendo. Ya la espectacularidad mediática de los entramados y los expedientes en camiones vienen perdiendo audiencia, pues la población necesita buscarse el pan y no puede estar perdiendo tanto tiempo en espectáculos circenses. Cuando un cambio prometido no pasa de ser simple retórica y no apuntan hacia transformaciones reales en la forma de producir y distribuir la riqueza, que impacte de forma sostenida y sostenible la vida de las personas que viven en un territorio determinado, entonces se trata de demagogia, y el cacareado cambio se traduce en un “quítate tu pa’ ponerme yo”.

En una próxima entrega hablaremos de las causas históricas que impiden que el gobierno del PRM pueda propiciar un cambio verdadero y hacia dónde se requieren orientar las políticas públicas para producir las transformaciones estructurales que la población demanda.

Por Nelson De Los Santos P.

Relacionado