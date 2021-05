Reflexiones en el cambio #52 el quinteto que juega contra la corrupción

La principal agenda del Gobierno del cambio encabezado por el presidente Luis Abinader es la transparencia y la pulcritud en el manejo de los recursos públicos, ninguna gestión anterior había tomado esta lucha como su principal bandera, para lo cual hizo realidad una de sus principales promesas de campañas: designar en el Ministerio público a honestos e independientes profesionales del derecho.

El país está hastiado de la rampante corrupción, que según los datos de las reconocidas ONGS Transparencia Internacional y OXFAM se lleva entre 50 a 70 mil millones de pesos anuales, por eso ese nivel de indignación que se expresa hoy en las redes sociales.

El pueblo quiere sangre en la arena y los dueños del circo tienen que cumplir los ansiosos deseos de las masas, ¡ver presos a lo que han depredado el erario público! Hemos dicho en varias reflexiones, que la corrupción es más antigua que la existencia de la República, que es sistémica porque está en todo el cuerpo social de la Nación y es estructural porque está en todos los niveles del Estado, desde los más bajos a los más altos niveles de las instituciones.

Sería una insensatez no apoyar al Presidente Luís Abinader en tan magna tarea, sobre todo si en verdad se busca disminuir la corrupción administrativa en el Gobierno. La mano larga de la corrupción está en todos los partidos, y ha estado en todos los gobiernos sin excepción hasta ahora, en sus diferentes formas, caras y montos porque no en todos ha sido con el mismo fin ni en las mismas cantidades.

No sé si realmente se obtendrán resultados tangibles de esa tarea moralizadora pero lo que yo si sé es que el Presidente tiene a todos ¡óigase bien! a todos sus funcionarios nerviosos, alertados e incapaces de cruzarse la raya cómo dicen en los barrios populares están “En para”, porque se están cuidando de no ponerse a jugar en contra del Quinteto del equipo de baloncesto GOMIPU (Gobierno- Ministerio Público) integrado por 5 estelares: Doña Miriam German, capitana del equipo, Milagros Ortíz Bosch, Carlos Pimentel, Wilson Camacho y Yeni Berenice.

Todos los que hemos sido funcionarios en los últimos años estamos ante los ojos escrutadores de estos vigilantes del patrimonio público, y entre la larga lista de los 500 expedientes que se están examinando, en los que pueden estar cualquiera de lo que hemos ocupado una posición pública. En mi caso particular quien este escribe, hace once años que no administro fondos públicos gubernamentales y no tengo interés alguno de administrarlos en el futuro, porque está más que demostrado que aquí cualquiera cae en un gancho, porque lo que he visto en interés de hacerle un linchamiento moral como el que ha pretendido hacerle a mi hermano Tony.

Es una injusticia porque él es uno de los hombres más serios y honestos que tiene este país, por eso es que hay que revisar bien porque es posible que muchos inocentes puedan ser tomados como conejillos de Indias.

Para imputarles robo a la gente tienen que buscar pruebas que a todas dudas demuestren su culpabilidad, porque se debe partir de la presunción de inocencia, derecho que tenemos todos. Estoy seguro que se ha robado y mucho, solo que entiendo que hay que llevarlos a todos “corruptos y corruptores” no he visto el primer gran empresario o contratista dueño de los negocios de la corrupción en la cárcel, siempre se le persigue a los políticos y a sus colaboradores, para que todos creamos en la seriedad de tan correcta acción deben ser incluidos los dueños o beneficiarios directos de las grandes fortunas que ha dejado la corrupción que en su casi totalidad no son cuadros políticos.

Para que exista corrupción deben participar en ese entramado de la perversión varios actores:

El funcionario que lo autoriza o lo permite;

Los empleados que arman los expedientes;

Los Lobbistas que son los que coordinan lo que se hará y son los que representa a los dueños del negocio (empresarios o contratistas) casi siempre ese el que se ocupa de repartir la coima;

Los técnicos que preparan los proyectos para justificar la operación;

Los mayores beneficiarios, los anónimos dueños de la mercancía o de la contrata de obra a realizar, que como sabrán es el que se lleva la mejor tajada en la operación.

Si el quinteto moralizador está disponible para que al igual que el cuento de “las monjas” dijeron todas, estén todos, desde ahora cuentan con todo el esfuerzo y apoyo de la mayoría de los partidos políticos para esta insigne acción, estamos hartos de que se nos acuse diariamente solo a nosotros los políticos de oficio como los únicos beneficiarios de la corrupción, los multimillonarios beneficiarios cuando es todo lo contrario porque sin quitarnos nuestra cuota de culpa que la tenemos.

Sobre todo, por permisivos y al autorizar alguna inobservancia reglamentaria realizada para ayudar a algún compañero o para cumplir con los compromisos de campañas.

La mayoría de la dirigencia de por lo menos 26 de los 27 partidos del sistema lo que tenemos es muchos problemas económicos, cuando escucho a muchos no políticos, los pegaos oportunistas, los supuestos independientes, trepadores de los gobiernos que han manejado esas sumas extraordinarias de recursos, me acuerda a lo que dijo un dirigente -que por prudencia no digo quien fue-, que en la última reunión del FOPPPREDOM que expresó -citó-: ¡¡¡Pero están hablando de casos de corrupción de miles de millones, lo que estamos aquí no somos más que un grupo de arracavacas, saltapatras y atrapacheles!!!

Cualquier contratista de los grandes ha tenido miles de millones pesos en obras, la mayoría de los políticos de oficio no hemos visto de qué color es el papel de un contrato de obras. El morbo y una gran parte de la sociedad civil se la tiene jurada a los políticos, porque en el imaginario popular nosotros somos los responsables de todos los males del país, somos dueño de todo el dinero de la corrupción, pues estamos dispuesto todos los partidos a dar nuestra nómina dirigencial para que se revise, y se compruebe quiénes son los que tienen la casi totalidad del dinero de la corrupción; y estoy seguro que salvo honrosas excepciones podrán sumar el patrimonio de todos nosotros, los políticos de oficios y no llegaremos ni al 3% de la suma del patrimonio de los dueños reales de los cualtos de la corrupción, vuelvo a decirlo quienes son los miembros de ese exclusivo circulo: lobbistas, empresarios y contratistas.

El FOPPPREDOM apoyará al Gobierno y al Ministerio Público en esta correcta patriótica cruzada, no lo vamos a dejar solos, por ello estamos construyendo una Plataforma Político- Ciudadana que se llamará Pacto Nación para luchar por el fortalecimiento institucional del país, y entre los 5 pilares que tenemos uno es la búsqueda de mecanismo para disminuir sustancialmente la corrupción.

Solo le pediremos a las instituciones que están unidas en la lucha por la transparencia que las acciones no sean selectivas, que se incluyan también a los corruptores, y que se le respeten sus derechos a los imputados, reconociendo la presunción de inocencia que solo la hará cambiar la carga de la prueba contra estos.

En un próximo artículo planteáremos que entendemos que hay que hacer para reducir drásticamente la corrupción porque aquí solo tratamos lo que se está haciendo para perseguir la ya existente.

Al decir de la capitana del equipo que representa hoy sin duda alguna la voluntad mayoritaria del pueblo que apoya su gestión Doña Mirian German hay más de 500 equipos evaluándose para fines de definir a quienes les tocará de primero enfrentarse al quinteto GOMIPU (Gobierno-Ministerio Público) que con mucha experiencia, valentía, idoneidad, destreza, seriedad y compromiso están decididos a ganar el juego y demostrar a los equipos retadores-acusados su posible culpabilidad.

Este equipo moralizador si hace las cosas bien y cumple con verticalidad su sagrada misión el pueblo los apoyará, siempre que no se les vea interés alguno de dañar honras ni de perseguir por razones políticas o electorales, que no creo y lo expresó muy en serio, que ese quinteto esté integrado por alguna persona que tenga interés retaliativo.

Este quinteto GOMIPU que ha armado el Presidente Luís es de primera, gente incuestionable de una moral intachable, de una vida limpia sin lugar a dudas, y con ansías de servirle al país, pudiese decirse que el entrenador (la sociedad dominicana) le pidió al armador del equipo que los mismos fueran All Stars, solo comparables con uno integrado por los estelares Magic Johnson, Michael Jordan, Lebron, James, Shaquille O’neal y Kobe Bryant. Solo me pregunto, si con tan grandioso quinteto que ha articulado el Gobierno del cambio, tendrá los otros equipos retadores chance alguno de ganar, ¡¡¡simplemente lo dudo!!!