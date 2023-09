Reflexiones Atrevidas #84: La fortaleza estratégica de la oposición

Nadie en su sano juicio puede pensar que ganarle a los partidos oficialistas es cosa de juegos, los que administran la cosa pública en países como los nuestros tienen ventajas ostensibles que nada haríamos con negar.

El PRM, partido en el poder en estos momentos, es beneficiario del voto patrimonial del estado, que lo tiene ahora como lo tuvieron en el pasado el PRSC y el PLD. Luis Abinader, candidato a la reelección, sabe que influirá en un millón de empleados públicos, en casi 1,500,000 beneficiarios de los programas sociales y en una significativa cantidad de proveedores y contratistas del estado.

También debemos considerar que al inquilino del Palacio Nacional no le faltará dinero para hacer la campaña, huelga decir las razones, pero todo eso que he mencionado como prerrogativas de los que están en el Olimpo del poder, hoy no son suficientes argumentos válidos para asegurar una victoria electoral y más aún en estos tiempos de infocracía donde el poder es más fácil de obtener, más difícil de mantener y más sencillo de perder.

Pero el proyecto reeleccionista de los modernos se chocará con la realidad de que la oposición también tendrá ventajas que casi seguro le harían ganar las elecciones, veamos:

1.- El capital humano, los dirigentes opositores son más curtidos, más disciplinados, más organizados, mejores formados, más experimentados y más vinculados a su base de apoyo que los de la maquinaria oficialista.

2.- El gobierno solo tiene un chance para ganar las elecciones, en la primera vuelta, pero la oposición tiene dos, tanto se pueden dar condiciones excepcionales que en unidad puedan ganar en primera, pero lo que no cabría duda es que la ganaría en segunda vuelta, todo porque el voto opositor se compactaría y se le impondría al proyecto reeleccionista.

3.- En medio de tanta inflación, de la creciente inseguridad pública, de un meteórico endeudamiento del estado, y de falta de obras importantes de infraestructuras a presentar, más el miedo de los funcionarios a exponerse públicamente para defender su gestión de gobierno, esto hará que la estructura opositora influya decididamente en las mentes de las mayorías nacionales a través del más predominante, masivo e independiente de los medios de comunicación: las redes sociales.

Los del gobierno pueden tener más vallas, más spot de tv, anuncios radiales, publicaciones impresas pero ni todos esos medios tradicionales juntos superan la decisiva influencia del arma de los opositores, los millones de celulares en manos de indignados ciudadanos.

4.- No le será nada fácil el uso y el abuso de los recursos públicos por parte del oficialismo, porque de seguro todo lo que hagan ilegalmente será aireado a través de las redes sociales, vivimos en un mundo súper conectado e informado, en RD hay más de 12 millones de grabadoras y cámaras (en celulares) hacer indelicadezas que se puedan convertir en delitos electorales, es un riesgo que le puede resultar catastrófico electoralmente a los del «cambio».

5.- Actualmente solo hay 4 partidos mayoritarios, de los cuales la oposición tiene tres, PLD, FP y PRD, aunque el gobierno contará con más recuadros en la boleta electoral, la mayoría de esas organizaciones como no están en el tren gubernamental poco le sumarán en votos a la causa reeleccionista.

6.- Aunque el PRSC no es mayoritario legalmente de hecho si lo es y aunque una parte de su cúpula coquetea con el gobierno, sus bases en más de un 70% son pro Leonel Fernández y en menor medida también se identifican con Danilo Medina, no hay razón lógica alguna que haga que los reformistas le voten a Luis Abinader quién no le ha dado ninguna participación institucional al PRSC en su gobierno.

7.- En las presidenciales la oposición tendrá varios candidatos, al saber: Leonel por la FP; Abel por el PLD; Miguel por el PRD; María Teresa Cabrera por el Frente Amplio; el Pastor Carlos Peña por Generación de Servidores; Roque Espaillat (El cobrador) por el Partido Socialista Cristiano (PSC); el reconocido médico Dr. Fulgencio Severino por Patria Para Todos (MPPT); la interesante participación de Virginia Antares por Opción Democrática, y queda todavía por definir quiénes serán los abanderados de los partidos Alianza País y Esperanza Democrática, que liderean Guillermo Moreno y Ramfis Domínguez Trujillo respectivamente, con ese cuadro de candidaturas le será casi imposible al oficialismo ganar elecciones en la primera vuelta electoral.

8.- Mientras la mayoría opositora tratará de ponerse de acuerdo en llevar candidaturas comunes en los niveles uninominales de senadores, alcaldes y directores distritales es precisamente ahí donde están los mayores dolores de cabeza de los modernos, primero por los compromisos que contrajeron con los ejecutivos municipales que sedujeron de la oposición, por las diferencias entre los diversos grupos y proyectos del PRM que a lo interno luchan entre sí para colocar sus alfiles en las candidaturas, y la falta de credibilidad que tiene el popismo entre los cuadros intermedios de esa organización, donde encontrarán una virulenta negativa para que estos resignen sus aspiraciones en favor de otros aspirantes, por los proverbiales y reconocidos incumplimientos; cosa que se demuestra con que se le están devolviendo alcaldes y directores distritales que trajeron y agregado esto se le suma la crisis de los insurrectos imcumbentes internos a los cuales le han cercenado su legítima aspiración, para darle sus espacios a candidatos que provienen de otros litorales muy alejados del PRM.

8.- La oposición y algunos proyectos independientes contará con varias listas de postulados a las candidaturas plurinominales y preferenciales de diputados, regidores y vocales, por eso la Fuerza del Pueblo, el PLD, en parte el PRD, y otras opciones de emergentes harán que más del 80% de las candidaturas que se presentarán en las próximas elecciones en esos niveles de elección, competirían con las del gobierno, de seguro estas organizaciones obtendrán en suma mucho más votos y más escaños.

9.- Los aliados del «cambio» del ayer no lo serán en esta ocasión, como el caso de la vapuleada clase media, los medios no tradicionales de comunicación, los activistas y voceros sociales que estarán de manera acérrima en contra de la reelección Presidencial y no hablemos de la actual administración estadunidense que no hace empatía con los modernos y una prueba inequívoca es que en más de tres años de gestión no le han designado un Embajador.

La mayoría de las ventajas estratégicas de la oposición más que planificadas en un War Room (cuarto de guerra) se están construyendo de manera natural, como una nueva alineación de las estrellas en el firmamento que busca cambiar el destino de nuestra patria. Con tantos problemas en el mundo de hoy, lo peor que nos puede pasar en el país es que se mantengan en el poder los popis, que no representan ni étnica, ni económica, ni socialmente a la amplia mayoría de nuestro pueblo, y que no tienen idea de las calamidades que esta pasando el dominicano.

Por José Francisco Peña