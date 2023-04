Reflexiones atrevidas #69: Coordinadora Electoral Opositora (el sentir mayoritario de las bases del PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD)

No pocos me han pedido el porqué de la constitución de la Coordinadora Electoral Opositora (CEO), para contestarles a los amigos que me han solicitado saber el interés y el alcance de dicha plataforma, como también para el conocimiento de mis amables lectores, procedo a explicarles este nuevo reto, que conjuntamente con la coalición Juntos Podemos, es el desafío que hemos asumido un equipo de hombres y mujeres ligados a la actividad política, que entendemos que la unidad es necesaria, para el fortalecimiento de la oposición, y, por el otro lado, para la supervivencia de las organizaciones políticas emergentes.

Recibo el cuestionamiento a diario de compañeros del ala oficialista del PRM y de una parte de los francotiradores electorales, que a través de las tóxicas redes sociales buscan amilanar el ánimo de lo que nos hemos impuesto como metas los fines antes mencionados.

Incomprendida acción de algunos de mis más estimados compañeros y amigos de larga data, varios de estos actuales senadores, alcaldes y directores distritales, a los que he tenido la difícil tarea de explicarles con la mayor sinceridad, que aunque armamos la alianza entre las fuerzas opositoras para las elecciones del 2020 (PRM, FP, PRSC y otros partidos) en los niveles municipales y senatorial, no lo fue en el nivel presidencial, y por ello no fuimos parte del Gobierno del Cambio.

Aunque reconozco que el pedimento para la intermediación nuestra para la construcción de una verdadera y amplia alianza opositora nació de una iniciativa que nos hizo el hoy presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, siempre le deje claro en ese entonces al principal candidato presidencial opositor, que tenía compromisos en el nivel presidencial con mi estimado amigo Leonel Fernández, y que se nos hacía cuesta arriba desdecirnos y apoyarle, pero, sin embargo, colaboraríamos con su encargo de unificar los partidos opositores en los niveles electorales antes mencionados, lo hice todo a conciencia de que la concreción de este objetivo de unidad opositora dispararía la posibilidad de Luis ganar las elecciones presidenciales.

Los propulsores e intermediarios que utilizó el presidente Abinader para que trabajáramos juntos fueron entre ellos, mi hermano Tony, Paliza, Arroyo, Luís Valdez, Jorge Mera , Furcal, y Antonio Almonte, que era el único que no había tenido el honor de tratar, estos reconocidos dirigentes perremeístas me dieron un seguimiento permanente en apoyo a la gestión, convencido que lograríamos los resultados esperados, algunos de estos los sabían por la expertiz nuestra en armar coaliciones, por los fuertes lazos con toda la partidocracia nacional que viene desde cuando fuimos designado para las elecciones del año 1996 como coordinador de relaciones interpartidarias del Acuerdo de Santo Domingo, y, sobre todo, de mi cercana relación de larga data con el PLD, organización con la que hice alianzas a través de una relación de amistad desde hacía años con Leonel, y, es por ello, que desde las elecciones presidenciales del año 2000 apoyamos a su candidato presidencial Danilo Medina, y fue por los votos obtenidos por el BIS que lograron los morados en dichas elecciones superar la candidatura del doctor Joaquín Balaguer al obtener la segunda posición.

Desde ahí iniciamos el periplo por encargo de nuestro estimadísimo Leonel, de construir el llamado Bloque Progresista, que hizo fortalecer a la tolda morada desde las elecciones del 2002, por los significativos aportes en votos de los partidos que lo conformábamos, pieza clave para entender el triunfo del PLD en las sucesivas elecciones de los años 2004, 2006, 2008, 2010 y 2016, donde llegamos a sumar más de 15 partidos reconocidos por la JCE.

Pero el reto del las elecciones del año 2020 era aún mayor por las contradicciones profundas e históricas entre el perredeísmo de nuevas siglas, el PRM y el liderazgo morado que representaba Leonel Fernández, todavía aún más intrincado fue el pacto opositor que incluyera a la familia Castillo y a la Fuerza Nacional Progresista en el mismo, por los resabios del pasado, pero se hizo el esfuerzo que al fin cristalizó, el encuentro de todas las fuerzas opositoras en varias demarcaciones, que tomando como ejemplo el caso de la senaduria de la provincia de Santiago, donde se logro coligar 16 partidos políticos, al saber, PRM, FP, PRSC, DXC, PUN, ALIANZA PAIS, PHD, PQDC, FNP, PRSD, APD, PNVC, PDI, FRENTE AMPLIO, PP y el BIS.

El éxito de esta plataforma de alianzas está comprobado con el tsunami senatorial y municipal que produjo la misma, y que aplastó las aspiraciones del oficialismo de ese entonces. Pero todos me saben coherente, y cuando asumo un compromiso, soy leal al mismo, es por esto que siempre expresamos en las elecciones del año 2020 que nosotros no dejaríamos de apoyar la candidatura presidencial de Leonel Fernández. Por esta razón, no he sido integrante del funcionarato del Gobierno del Cambio, simple, porque no accedí a apoyar al PRM en el nivel presidencial y solo me circunscribí apoyar los niveles electorales acordados previamente.

Después de 20 años de alianza con los morados, desde 1999 hasta el 2019, solo lo sucedido en las primarias internas de esa organización, donde se le arrebató el triunfo a Leonel, hizo que nosotros diéramos por terminado nuestro pacto con el PLD, y pasamos a articular la gran alianza nacional renovadora (GANAR), y seis partidos presentamos a Leonel Fernández como candidato presidencial, a sabiendas que obtendríamos un tercer lugar, y esas organizaciones fueron el PRSC, FNP, PQDC, PUN , BIS y el PTD, que más adelante se convertiría en la hoy pujante Fuerza del Pueblo.

En la oposición nuestra magna tarea de ahora, es unirla para ganar las elecciones municipales, las congrensuales y en primera o en segunda vuelta las presidenciales, es por eso que un grupo de dirigentes de varias organizaciones opositoras nos hemos unido para articular una nueva plataforma de concertación que se denomina “Coordinadora Electoral Opositora (CEO)”, que tiene como objetivo primario hacer conciencia a todos los partidos que están fuera del gobierno, que debemos aliarnos para presentar boletas unificadas, sobre todo en las candidaturas uninominales, senadores, alcaldes y directores distritales, niveles de elección, donde de nosotros ir separados sería de antemano la crónica de una derrota anunciada.

Aspiramos a que esa conciencia del valor de la unidad nos lleve a unificarnos también en una dupla presidencial, pero reconozco que hay escollos muy difíciles que saltar, por lo cual ese es nuestro segundo objetivo, a sabiendas de que si no pudiéramos lograrlo, eso lo único que haría es retrasar un poco más el triunfo, porque el candidato presidencial de la oposición que clasificase, será el seguro ganador de la segunda vuelta electoral, y, por ende, se convertirá en el próximo presidente de la República para el cuatrienio 2024-2028.

La Coordinadora Electoral Opositora dejará que los partidos mayoritarios (FP/PLD), los intermedios (PRD/PRSC) y los minoritarios, a través de la alianza Juntos Podemos lleven sus boletas separadas para los niveles plurinominales y preferenciales de diputados, regidores y vocales, aunque estamos observando que en las 14 demarcaciones existentes de 2 diputados lo lógico que nos parece, es que también ahí se conforme una alianza total opositora para que la dispersión del voto no nos haga perder diputados.

El voto gobierno es difícil siendo sinceros, que baje de un 30%, eso quiere decir que para ganar las candidaturas uninominales arriba mencionadas la oposición debe llevar postulaciones unificadas que superen por mucho ese porcentaje, para ganar las candidaturas uninominales provinciales, municipales y distritales.

En la CEO estamos preparados para dificultosas negociaciones, es por ello, que un personal técnico de dilatada experiencia y profesionalismo nos ayudará a buscar fórmulas de consenso, a través de la utilización de una comisión de mediación y arbitraje que lleve a las organizaciones opositoras a buenos acuerdos, donde todos los partidos, en función de su membresía y candidatos tengan participación en las boletas unificadas a presentar para las elecciones municipales de febrero y las senatoriales de mayo del año próximo.

Hemos inaugurado hace pocos días con la presencia de 15 partidos políticos el local que alojará a la estructura de trabajo que hará realidad este acuerdo opositor, el mismo está ubicado en la calle doctor Báez #10 esquina Luisa Ozema Pellerano en el sector de Gazcue del Distrito Nacional.

A tal fin, comisiones intermediarias designadas conversarán con todas las fuerzas de oposición reconocidas o no por la JCE, y con todos los potenciales aspirantes a candidatos de estos partidos, para explicarles la necesidad de un gran pacto opositor que insista en lo que nos une, desechando todo aquello que nos desune.

Los que deseen contactarnos lo pueden hacer llamando a la sede nacional de la Central de Coaliciones Electorales al teléfono 809-373-9084 o al WhatsApp 829-264-9425 y al correo electrónico coordinadoraelectoralopositora@qgmail.com.

No nos dejemos desenfocar de nuestros objetivos, que es volver a transitar los caminos del progreso, llevando a los hombres y mujeres más experimentados a las instituciones públicas, a los que más obras de infraestructuras han realizado, pero, sobre todo, a los que más se parecen a ese 93% de mestizos, mulatos y negros de nuestra población, muy diferente a lo que representan hoy el popismo gobernante.

