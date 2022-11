Reflexiones atrevidas #51: Todos contra todos

(las estrategias que dan origen a una campaña electoral prematura)

Siempre hemos sabido que los dominicanos aman dos cosas: el béisbol y la política, lo llevamos en la sangre, en nuestro ADN como nación, es muy difícil que un dominicano no sea parcial de un equipo de pelota o de un partido político, aunque ha crecido el nivel de desafección política en la sociedad, seguimos siendo fans de sus principales líderes, seguidores de un color partidario en este amplio arcoíris político existente, porque tenemos un sistema pluripartidista, que al día de hoy cuenta con 29 organizaciones que poseen reconocimiento legal ante la Junta Central Electoral.

No es nada fácil controlar los ímpetus desaforados de nuestros nacionales, simple, porque siempre le ponemos una pasión inusitada a lo que creemos y defendemos, nos entendemos, los dominicanos, por la libre, y tradicionalmente hacemos caso omiso a muchas prohibiciones legales, más aún sobre los tiempos en qué podemos o no realizar campaña política, casi igual que en nuestro deporte nacional, porqué para darle seguimiento a nuestros favoritos equipos de pelota, no esperamos el inicio de la temporada invernal.

Los nacidos en esta media isla no somos para nada disciplinados ni respetuosos absolutos de los textos legales, por lo cual desde la vuelta a la democracia siempre han habido grupos y partidos que actúan en desconocimiento de la ley, porque casi siempre han gozado de la flexibilidad de los órganos electorales, y se aprovechan que no tenemos un auténtico ministerio público electoral, que nos enmiende la plana por igual a todos los dirigentes políticos, y también a los ciudadanos que violan las leyes electorales. Es por esa actitud indulgente que por varias décadas hemos sufridos como consecuencias las casi permanentes campañas electorales prematuras, que absorta mira toda la población.

¿Cuál es la diferencia entre la permanente y subrepticia campaña de siempre, de la que tenemos hoy?es que la actual no es algo natural, no es orgánica, más bien es producto de muy analizadas estrategias de los principales actores que componen el sistema político del país, evaluemos y veamos:

1. La JCE como administradora del proceso, es la garante de que se realicen las elecciones de manera transparente, su pleno debe establecer un mecanismo de equilibrio en sus decisiones, se sabe responsable del principio de igualdad, de la defensa de los intereses partidarios y de los ciudadanos, es por ese papel de contrapeso que dicho pleno permitió “la mal llamada Consulta” al PLD, reconociendo esta que las otras dos fuerzas principales tenían de hecho sus candidatos presidenciales, Luis Abinader por el PRM y por la creciente Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández.

Siendo justos, ellos no podían negarle a los morados que estos buscaran una fórmula para seleccionar su abanderado, no se vería bien no hacerlo, aunque creo no debió ser el mecanismo de la consulta, hay que admitir que la mesura conmino al órgano electoral a tomar una decisión laxa e imparcial que supuestamente no violara las leyes y que a la vez le permitiese a uno de los tres partidos principales del país, resolver su desventaja frente a las dos organizaciones mayoritarias restantes, en donde si se veían muy definido quiénes serán sus portaestandarte para el proceso electoral venidero y bajo el criterio de que lo que no está prohibido está permitido, está le dio un tímido apoyo a dicha “Consulta”, prestándole los equipos informáticos y estableciendo que quedaban en libertad los peledeístas de realizarla siempre y cuando los resultados de la misma no fuesen vinculantes, estableciendo además que estos deben hacer su proceso interno de selección oficial del candidato presidencial para los tiempos legales precisados en la ley y que será para el mes de octubre del próximo año 2023. Debemos entender que la estrategia del pleno de la JCE fue apostar al equilibrio y a un trato de igualdad para los actores partidarios;

2. Mientras el Gobierno del Cambio y el PRM con la inclusión de nuevos consultores internacionales en su equipo de estrategia, cambiaron radicalmente de táctica y decidieron dividir aún más la oposición para tratar de parar el crecimiento vertiginoso que presenta en las encuestas Leonel y su Fuerza del Pueblo, fue por eso que les facilitaron las instalaciones de las escuelas públicas a los morados, a los fines de que realizaran su primaria encubierta subrepticiamente con el nombre de “Consulta Ciudadana”, y con ello detener la sangría en apoyo de la base de los morados hacia el expresidente Fernández, dentro de una óptica la estrategia perremeísta pudiese tener lógica, pero se les olvida a los que así piensan, que existe una diferencia muy marcada entre los leonelistas, que son sus adversarios, y los peledeístas, que son sus enemigos, simple, porque el descrédito y las persecuciones judiciales a sus miembros nunca le serán perdonados al PRM. Algunos estrategas del gobierno están convencidos que auspiciar al PLD les convendrían, bajo el inusual criterio de que los del peledé no se reciclarían tan rápido, en apenas 4 años y que en una eventual segunda vuelta frente a ellos, una parte importante de la sociedad, de la clase media y del leonelismo en una tercera posición les pudiesen en parte favorecer y cruzar entonces la reelección, buena lectura está, salvo que con la misma, juegan con candela los de esa tesis, porque sí el voto ciudadano y opositor le vota en masa a quién clasifique frente al gobierno y fuese éste el abanderado de los morados, solo habrán afilado cuchillo para sus propias gargantas, y veremos el calvario que como ajuste de cuentas le vendrá arriba a los modernos, quiénes le pondrían los clavos a su propio ataúd, por lo que la nueva estrategia perremeístas los puede llevar a un salto al vacío.

3. Los morados se sabían alicaídos y sacaron del sombrero lo de esta Consulta, que los que ven con luces bajas entienden que la jugaron bien, por lo menos se nota sinceramente en la percepción, pero la política hay que verla con las luces altas, por lo que se les olvida varias cosas a los del peledé: a) primero, que otra fuerzas políticas pudiesen pedir lo mismo a la JCE y llevar a las urnas el triple de lo que dicen ellos fueron los concurrentes a su consulta; b) segundo, que como no es vinculante la presión del sistema político y de toda la sociedad ante la campaña prematura, los puede poner frente a la pared; y c) tercero, que como su virtual candidato no está aforado por ley, porque no es producto de unas primarias legales, y en el entendido de que en este país es una gran debilidad que un candidato opositor maneje fondos públicos vería que sus adversarios tienen todo un año para tratar de romperle los pies, cosa está, que no sería posible si hubiese tenido un poco de paciencia y haberse hecho elegir en un proceso legal interno en los tiempos legales previstos así fuese beneficiario de inmunidad electoral, veremos en pocos meses si ha sido acertada o no la estrategia electoral de los morados.

4. El leonelismo debe saber que está entre dos fuegos, con sus arcas acaudaladas de lado y lado, y en conexión táctica para sacarlo del juego, por lo que tendrá que reaccionar para hacer mantener el ritmo de crecimiento del proyecto en apoyo del expresidente Fernández, si a mí se me consultase sobre la misma, le diría que como “don dinero” tiene tanta influencia, la movilización de su militancia, la fortaleza de las alianzas y el posicionamiento del liderazgo de base, a través de las candidaturas, es la clave para lograr un mecanismo de legitimación perceptiva, los modernos con el gobierno y los morados encaletados con caudales inmensos que no pueden ser subestimados bajo ninguna circunstancias, más en un país clientelar como el nuestro, en donde existe un porcentaje importante de voto pendular propenso a venderse al mejor postor, propio de los tiempos actuales en esta sociedad liquida, en donde se están imponiendo los antivalores y cuyos paradigmas o modelos a emular dejan mucho que desear, por lo que la táctica e la FP no puede ser esperar, tienen que reorientar su estrategia, ya que no pueden estar a la zaga de las tácticas coordinadas de los del PRM y del PLD.

5. Los otros partidos del sistema están todos de una forma u otra revisando sus estrategias, unos de alianzas, básicamente con el PRM y la FP, otros más buscarán crearse un espacio propio, y tratarán de repetir el modelo de la Consulta peledeísta, para fortalecerse y posicionar su abanderado hacia las elecciones del 2024, y en eso veo las organizaciones de izquierda que entusiasmados por las tendencias electorales que le están siendo favorables en Latinoamérica podrían apostar a tratar de que la multicrisis mundial y local le favorezca, y llevar a un outsider como su candidato presidencial, claro está no podemos descartar tampoco que los alicaídos del PRD y PRSC quieran, de igual manera reencauzar sus pasos a sus tiempos de gloria y vean en un proceso similar su forma de salir del marasmo y de la acusación de organizaciones bisagras.

Cómo verán la Consulta de los morados ha creado un grave e inusitado accionar electoral, que muy difícil se pueda parar, porque la violación de uno le sirve de modelo para la transgresión de los otros, que invocarán el principio de igualdad, por lo que se ha abierto una compuerta que no sé cómo se cerrará, visto como actuamos los dominicanos, que nos gusta imitar lo malo o los errores y solo ponemos candados cuando nos roban.

Quien suscribe, apoya totalmente que el pleno de la JCE quiera reencauzar está adelantada campaña, a que se sujete a los principios de institucionalidad y legalidad, lo que sí dudo, por mis largos años de vinculación y trabajo con todo el sistema político, que lo puedan lograr sin sanciones ejemplarizadoras, porque les será muy difícil mesurar las pasiones de lo que buscan llegar al Olimpo del Poder, más en medio de la multicrisis que nos abate a todos, pero con más fiereza a los que estamos al otro lado de los inquilinos actuales de la mansión de Gazcue, pareciere que esta es una verdadera lucha por la supervivencia en un país, donde su amplia mayoría de nacionales están convencidos ¡Qué la oposición es el infierno, y estar en el gobierno, la gloria!.

Relacionado