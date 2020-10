Reflexiones

Me preguntaba un amigo ayer.

¿Qué te pasa con el gobierno?

Y yo le dije nada, porqué?

Y me dijo que el tono de tus reclamos sobre el tema del concurso de Marca País, se sentía muy agresivo y sistemático. Y le conteste que si.

Y que si no fuera de esa manera no se hubiera movido en tan corto tiempo, toda una opinión tanto desde el punto de vista técnico profesional como de la sociedad civil, que generó calificadas opiniones de gurús del branding internacional que culminaron pese a reticencias de los sectores que auspiciaron el fallido y objetable proyecto, que el mismo fuera desestimado, y convocado a una nueva licitación que deberá de ser ampliada para que la clase publicitaria en general (agencias y porque no , estudiantes ) puedan participar y así disponer de nuestras mejores capacidades para enmendar una acción ha hecho un gran daño a nuestro país y a nuestra clase.

Y es que con lo expuesto, se incurrió en tres graves errores cuestionables todos: Se pago exorbitantemente por el trabajo solicitado. Se recibió un producto plagiado burdamente de otro y se le hizo un daño terrible a la imagen nacional dentro y fuera del país.

Los publicistas somos gente de sangre caliente pero generalmente de buen corazón. Yo me inscribo en ambas cosas. Y el sello de tono que le inserte a mis comentarios lo hice a sabiendas de que aquí las cosas cuando entran en conflicto con el estado y con los poderes facticos no se logran si no es mediante la presión mediática y con el involucramiento de sectores que se han dedicado a “cambiar las cosas”.

Como ejemplo reciente, digamos que sin esa presión, A.- La reelección hubiera pasado, B.- Las elecciones congresuales fallidas se hubieran pospuesto indefinidamente, C.- El paquete fiscal introducido al congreso con un fuerte contenido impositivo hubiera pasado por debajo del radar y D.- Finalmente el maco-logo de Marca País, fuera oficial.

Los pueblos buscan la manera de enterarse y expresarse según las circunstancias y evidentemente las redes han sido más pro activas y determinantes en los cambios logrados en los temas expuestos que los medios tradicionales a mi manera de ver. Y de lo que se trata es de lograr que las cosas de den y más aún ante el silencio de las más grandes agencias de publicidad que o participaron en el concurso y no ganaron o no han tenido nada que decir.

Pero volviendo al tema que es el origen de este comentario, quiero decir que nunca he pertenecido a ningún partido político aunque campañas mías llevo 2 veces al doctor Balaguer al poder y maneje parte de la campaña de los Reformistas en respaldo a Leonel Fernández en su primer periodo.

Sin embargo puedo decir que sigo siendo una persona apartidista aunque con sus preferencias políticas como todo dominicano.

Para finalizar con estas reflexiones voy a tocar mi relación no con el presidente Abinader. A él no lo conozco pero si conocí muy bien a su padre y a su madre.

A finales de la década del 60 era estudiante de finanzas en la UASD y ahí conocí al profesor Abinader quien era el titular de economía. Hombre bueno, serio y trabajador además de con un trato muy humano.

A todo esto hay que agregarle su interés en la música y fruto de su amistad con mis padres frecuentemente asistía junto con Bolívar y Fulgencio Espinal y en ocasiones Salvador Jorge Blanco quien inclusive cantaba, a las tertulias artísticas en que la clase artística nacional se congregaba alrededor de mi madre la Soberana Casandra Damirón en el patio de nuestra casa.

De esos encuentros nació un aprecio hacia mi persona que me demostró en esos largos semestres de tumultos en la UASD, hasta que el Doctor Abinader decidió abrir tienda aparte y con un grupo de los mejores profesores de ese tiempo, muchos de ellos decanos y vice decanos (Daniel Cabrera Zorrilla. Ivelisse Pratt’s de Pérez, Luis Scheker Ortiz. Norma Guzmán, Manuel Amor Zaiter y otros) fundó la O&M en la Feria de la Paz.

Ahí me fui detrás de él y durante 4 años hice mi carrera de Administración de empresas y ahí durante un buen tiempo comí de las manos de su esposa Doña Zulita de Abinader, quien asistida ese tiempo de la doméstica de su casa llegaba de lunes a viernes a las seis de la tarde y operaba una pequeña y modesta cafetería donde preparaban sándwiches y jugos a los estudiantes ( eran buenísimos)

Así transcurrió ese tiempo y finalmente me gradué no sé si en la primera o segunda promoción de la universidad en el 72 y recuerdo que en ese momento todavía no estaban listos los anillos para los graduandos.

Con todo esto digo que a esta familia la conozco, la aprecio y la respeto y que mas que adversar una gestión de uno de ellos, mi actitud es de respaldo a sus iniciativas.

Pero amor no quita conocimiento.

Lo que está mal, mal está y hay que corregirlo. Es el espíritu del cambio prometido por Luis y es lo que imagino su padre haría promoviendo si estuviera con nosotros.

Por tanto, mi contribución a su gestión más valiosa sería criticar y sugerir correctivos con el debido respeto como creo que lo he hecho.

El tono cuasi agresivo procede, pues parece que el poder está repartido en una diversidad de poderes facticos que no reaccionan de la misma manera sencilla humana y consecuente que distingue al mandatario y hay que dirigirse a ellos según las circunstancias ameriten.

Y las cosas importantes aquí no se cambian a la buena.

De ahí viene el conocido refrán de la sabiduría popular….

“A según el maco…, es la piedra”.

Dicho esto, como publicista con más de 50 años de ejercicio y todavía activo , (habrá uno con

más años activo ?) ; seguiré trabajando y defendiendo los intereses de mi país y de mi clase. Porque a pesar de que pudiera ir ya de salida, mis nietas no.

Y como dice el slogan de Los Toros…..”Y el que no le guste….que se mude”.

Por José (Checheo) Rivera