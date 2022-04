Reflexión sobre salud iniciando Semana Santa

Pensar sobre el discurrir de la existencia humana en Semana Mayor, implica tomar en cuenta el aporte de su acción a la triple crisis planetaria, caracterizada por Carissa Etienne al conmemorarse el Día Mundial de la Salud, con el advenimiento conjunto del “cambio climático, la perdida de la biodiversidad y la contaminación ambiental” y, por consecuencia, en la necesidad de insistir promocionando el vínculo indisoluble entre medio ambiente y salud. Cuando uno se degrada la otra se deteriora, panorama distintivo de las dos primeras décadas de la llamada era del conocimiento.

Lo propio viene a propósito de evocar los problemas sanitarios en debate de la opinión pública, para mencionar algunos: la persistencia de la COVID-19 con el temor al resurgimiento de una variante de preocupación sin haber completado la inmunidad de rebaño; el precario equilibrio dinámico del ser en el ecosistema, determinante de las condiciones necesarias para el control de las enfermedades trasmitidas por vectores; la fortaleza institucional del Estado para regular la comercialización de los artículos de consumo por la población con el fin de interferir la cadena de riesgo en la producción de enfermedades crónicas.

Sería un pecado dejar de mencionar los grandes núcleos humanos de oprimidos y excluidos, enfermos por estar sumergidos en condiciones de pobreza, carentes de los servicios sociales indispensable para garantizar una vida saludable, y que exhiben, como única riqueza la esperanza de vender la dignidad por soluciones fundamentadas en ayudas sociales; y claro, el concepto de democracia demarcado en la defensa de los intereses particulares de las élites de poder sobre la concertación de los mismos para la construcción de la senda hacia el desarrollo humano de todos.

En este contexto es una quimera reorientar los servicios de salud hacia las personas y comunidades. Lo propio quedó claro en los argumentos presentados por las voces en defensa y oposición de la iniciativa “Fondos Avance Salud BANDEX”.

En una primera aproximación no es descabellado sostener que esta no estaba sustentada en sí misma, sino en otros propósitos al momento de ser presentada, pues, no había plan con objetivos definidos, sectores de prestación de servicios de salud a los que estaba dirigida, condiciones para aspirar al financiamiento, segmento de la población a beneficiar, impacto económico y en los servicios de salud demandados por los pacientes…

Por otra parte, y sin caer en el extremo de rasgarnos las vestiduras, la propuesta deja clara la priorización del subsistema privado de servicios de salud a expensa del público, pues, no hay, de cara a dos años de gestión gubernamental, un indicador sólido de intención de reorientar los mismos al ciudadano y la comunidad.

En la rendición de cuentas a la nación, al Presidente de la República mencionar logros en salud dejó en claro sus perspectivas: adquisición biológicos para vacuna COVID-19, así como los medicamentos e insumos para tratar la enfermedad; remozamiento 200 unidades atención primaria, construcción de 13 unidades diagnostica de patologías cardiacas y cinco unidades de emergencias en centros hospitalarios.

Lo que aunado a los grandes proyectos de inversión lo orienta a continuar el camino trillado tras dos décadas de reformas.

A pesar que la lesión aprendida indica que invertir recursos, como estrategia de fortalecimiento de los servicios de salud sin el propósito de reorientar los mismos no impacta en elevar el estándar de salud de la población. Lo mismo da que sean en unidades o megaproyectos hospitalarios, insumos y medicamentos, tecnología o elevar el salario del recurso humano.

Al día de hoy la red pública de servicios de salud cuenta con la infraestructura requerida en el nivel público para promover la salud de la población desde los servicios, el marco legal y la base financiera vía la seguridad social para competir por el mercado con el subsistema privado, lo cual impactará la presión en el gasto de bolsillo de la población y crearía las condiciones para usar de la mejor manera los recursos financieros provenientes del aumento de la inversión pública a la que más temprano que tarde se ha de realizar para que la salud, en vez de un bien adquirido por el mejor postor, sea un derecho garantizado por el Estado a la población.

Es natural que en estos días procures descansar de la rutina del diario trajinar, por lo que esta reflexión sería incompleta sin tomar en cuenta el número de lesiones en la piel, las intoxicaciones alimenticias, y los traumas y muertes que se pudieran evitar si tienes prudencia al exponerte a los rayos del sol, comes sanamente y evitas ingerir alcohol al conducir.

Feliz asueto de Semana Santa, Dios te acompañe en el camino.

Por: Roberto Lafontaine

