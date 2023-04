Reenfocar la gestión educativa, ¡un imperativo del Minerd! (5/6)

No se justifica, después de asignado el 4% a la educación preuniversitaria, que en los centros educativos no se pueda mantener un ambiente físico favorable al proceso enseñanza-aprendizaje. Es común encontrar escuelas oscuras, descuidadas y malolientes, donde profesores y estudiantes tienen que aguantar las ganas de ir al baño porque estos, o no sirven o no tienen agua. O procesos parados porque no hay papel o tinta para imprimir un documento.

Se ha intentado asignar una partida presupuestaria a las escuelas, pero, por diversas razones, esto no ha funcionado como es debido. Los reportes de gastos y reposición de fondos se retrasan por meses y, en algunos momentos, los han dejado de entregar por largos periodos.

Un problema común de mantenimiento, como una bomba de agua que ha dejado de funcionar, necesita meses para ser atendido, debido a los trámites burocráticos que hay que cumplir. Yo mismo tuve la experiencia de estar construyendo un centro médico en una comunidad, frente a una escuela, y el director me convocó para hablarme de algo, cuando me reuní con él, me pidió que le ayudara a reparar la bomba de agua de la escuela que tenía más de un año sin funcionar, habiendo solicitado su reparación en múltiples ocasiones, sin respuesta. Le ayudé a reparar la bomba, pues se trataba de apenas RD$ 10,000.00.

El Minerd tiene que instalar un sistema de mantenimiento y operación que permita que cosas como estas no ocurran, lo que es posible si se avanza en la descentralización, haciendo fluir pequeños fondos para la solución, por parte del Equipo de Gestión, de problemas básicos de las infraestructuras y el funcionamiento.

Otra cosa que hay que ponderar para entregar el gobierno escolar a los equipos de gestión, es la revalorización de las funciones de estos equipos. Los buenos gestores son caros en todo el mundo, por lo que hay que proceder a poner en valor las posiciones gerenciales. Hay que estimular que, personas con niveles gerenciales altos, se interesen por la gestión educativa. Tener a un director de escuela o un coordinador, con todo el peso que eso implica, con casi el mismo sueldo que un maestro, es un contrasentido, por lo que esta situación tendrá que cambiar, si en realidad estamos apostando a mover hacia arriba los indicadores de calidad educativa.

Propongo que, en las escuelas, a las posiciones de coordinador docente, de Registro y Control Académico y directores, se les asignen un incentivo al puesto, en vez de a la persona. Eso permitiría que los gestores que por alguna razón decidan dejar la función o aquellos que sean sustituidos, vuelvan a sus antiguos puestos con el sueldo base y los incentivos que se hayan ganado en su condición de docentes, ya sea por desempeño o por grado académico. Un buen maestro no es necesariamente un buen gestor, y no debemos perderlo solo por dejar el puesto de gestor. No soy partidario de los incentivos por antigüedad en el servicio, si no están atados a umbrales mínimos de desempeño.

Una vez organizada la casa, hay que empezar a trabajar. La primera tarea que debe cumplir el nuevo gobierno escolar, es la de hacer un diagnóstico de la realidad particular de su escuela, para planificar las acciones apropiadas. Es cierto que tenemos indicadores de calidad a nivel nacional, pero los problemas que genera el pobre desempeño en las escuelas, es distinto en cada una de ellas, por lo que deben identificarse localmente y planearse su superación.

Hay escuelas que cuentan con buenos maestros, pero no les favorece el clima laboral o el estilo gerencial del director. Otras, con buenos climas laborales y buenos gestores, cuentan con maestros con baja aptitud. También las hay donde la apatía ha llegado a niveles tales, que la cultura del mínimo esfuerzo se ha apoderado de los maestros y de los equipos de gestión. Lo más común es encontrar combinaciones diversas de estos problemas, pero el abordaje debe ser individualizado por escuela, si queremos optimizar los resultados.

Por Manuel Matos Reyes

Relacionado