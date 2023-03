Reenfocar la gestión educativa, ¡un imperativo del Minerd! (4/6)

Una vez evaluados, clasificados y contratados todos los gestores que necesita el sistema, desde las direcciones nacionales hasta las coordinaciones, hay que apuntar a la parte más complicada de manejar, que es la intervención de las escuelas. Esta intervención debe iniciar con la definición de las funciones del Equipo de Gestión, dentro de las cuales deben estar: la responsabilidad de gobernar la escuela, la planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación a nivel escolar, la gestión del mantenimiento básico de la infraestructura, y aceptar o rechazar los docentes que se le remitan, una vez completado el periodo de prueba.

Definidas estas funciones, se deberá, mediante acto público, proceder a entregar cada una de las escuelas a los equipos de gestión. Estos actos, tienen que contar con la presencia de toda la comunidad educativa, padres, madres, tutores y amigos de las escuelas, y líderes comunitarios y religiosos; ser conocidos por toda la sociedad y simbolizar el banderazo que anuncie a todo el país la firme decisión del Minerd de reasumir la responsabilidad de gestionar las escuelas públicas. De esa forma, le quitará esa responsabilidad al sindicato de profesores que es quien, en los hechos, la ostenta en estos momentos.

Y, ¿qué significa asignarle al Equipo de Gestión el gobierno de la escuela? Significa, al menos, cuatro cosas: 1) Poder para decidir si un maestro o gestor permanece o se va de la escuela por mala conducta o por pobre desempeño; 2) Poder para rechazar o aprobar los docentes que se le remitan, luego de cumplido el periodo de prueba; 3) Poder para resolver problemas básicos de la infraestructura escolar y el funcionamiento; 3) Remuneración por encima del resto de los empleados de la escuela, pues un gestor no puede devengar el mismo salario que los subalternos, pues la diferencia salarial es parte de la definición de la jerarquía, y vital para elevar los niveles de compromisos del este.

He dicho ya, y lo creo firmemente, que, con los maestros que tenemos actualmente, podemos lograr mucho mejores resultados que los que estamos obteniendo hasta ahora. Es cierto que el nivel de los docentes, en general, es bajo, pero casi la totalidad de ellos tienen un título de grado o de posgrado. Una baja aptitud es un problema serio en gestión de recursos humanos, pero una mala actitud es mucho peor, y ahí es donde radica nuestro principal problema, pues quien tiene buena actitud aprende lo que le hace falta para hacer bien su trabajo, pero eso no ocurre porque se ha apoderado del sistema la cultura del mínimo esfuerzo.

Esa cultura tiene que ser cambiada, pero los cambios culturales son lentos y requieren mucho esfuerzo. Para que empiece a cambiar, es mandatorio que el gobierno escolar vuelva a la escuela y al Minerd. Los directores y los equipos de gestión, tienen que tener autoridad formal sobre el resto del personal. Es cierto que esa autoridad formal tiene que combinarse con una buena dosis de liderazgo, pero sin esta es poco lo que se puede hacer, pues hay una tendencia natural a no respetar a quien no tiene autoridad para decidir si continuas o no en el puesto.

Para avanzar en la mejora de la calidad educativa, entre otras cosas, hay que lograr, no solo que todos los actores cumplan con las funciones para lo que fueron contratados, sino, además, que conozcan los objetivos que se buscan y se comprometan con su logro.

Por esa falta de autoridad formal, un gran número de directores y miembros de los equipos de gestión han «tirado la toalla», cansados de empujar a personas que no los respetan y que no cumplen con sus obligaciones. Contamos con miles de profesores que llegan a cualquier hora, que no planifican sus clases, que llenan la pizarra de contenido y se duermen frente a los estudiantes, que no evalúan ni se enteran de los estudiantes que se están rezagando, que se niegan a aplicar las políticas institucionales respecto a currículo, educación por competencias, entre otras inconductas. Pero nadie se atreve a hacer nada porque le temen al sindicato de profesores. En la mayoría de los casos, no es que no saben hacerlo, es que se resisten a los cambios, se niegan a salir de su zona de confort y se sienten apoyados.

El comportamiento de esos profesores, tiene poco que ver con su aptitud y, por tanto, ese problema no se resuelve enviándolos a hacer cursos de posgrado. El Minerd tiene la obligación de financiar el aumento de las competencias de los maestros en ejercicio que tengan debilidades para ejercer las funciones para las que fue contratados, pero quien no tiene actitud para aprender lo que le hace falta o se niega a cumplir los compromisos inherentes al puesto, el sistema debe sacarlo. Los maestros deben estar blindados contra la politiquería, pero en toda organización, quien no cumple, debe ser despedido.

Esa es la parte más difícil de las acciones que hay que tomar para empujar al alza los indicadores de calidad de la educación preuniversitaria. Nadie quiere conflictos con el poderoso sindicato de los profesores, pero alguien, en algún momento, tendrá ponerlo en su sitio. Es ilusorio pretender que la ADP se convierte en un aliado para la mejora de la calidad educativa, pues no es coherente con su naturaleza. Es suficiente con que se logre que no sea un obstáculo, como lo es hora. Sus constantes boicot a la docencia, su intromisión en cuestiones de índoles académicas y su defensa de lo indefendible, deben terminar.

Los sindicados deben defender los derechos de sus afiliados, pero no sus comportamientos irresponsables y contrarios al interés social. No es está mal que un sindicato apoye legalmente a aquellos afilados que cometen actos violadores de las normas para garantizarles sus derechos y que no se le aplique una pena mayor que la que le corresponde por la infracción cometida, pero está mal pretender que no se sancione a aquellos que cometen infracciones y cuya sanción está claramente establecida. Esa es una acción irresponsable, que no debe permitirse.

Por Manuel Matos Reyes

