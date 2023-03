Reenfocar la gestión educativa, ¡un imperativo del Minerd! (3/6)

En este momento hay que preguntarse, ¿Qué significa, para el Minerd, reenfocar la gestión educativa? Y yo respondo, significa, en primer lugar, ajustar la visión monocromática, tubular, que centra toda la atención en el problema del bajo nivel de formación de los maestros, y da de lado a otros problemas con igual o mayor impacto en los resultados de los aprendizajes de los estudiantes, como son la inexistencia de un sistema de gestión funcional, la delegación, no escrita, del gobierno escolar a la ADP, y la cultura del mínimo esfuerzo que se ha apoderado de esta institución. Según esta visión, habría que suponer que, si pudiésemos pronunciar un abracadabra, y amanecer mañana con todos los maestros con el nivel de doctorado, en sus respectivas áreas, los problemas de calidad educativa en el país, desaparecerían.

Nada más carente de fundamento pues, para empujar procesos de cambio en cualquier organización, la aptitud es una condición necesaria, pero no suficiente. Hay otros elementos tan vitales como este, y uno de ellos es el sistema de gestión y el liderazgo responsable de implementarlo. No importa que el Minerd cuente con planteles, currículos, filosofía, políticas y procedimientos adecuados; con eso no se va a ninguna parte pues, para impulsar cambios en cualquier organización, es indispensable un buen andamiaje de gestión y gestores de alta calidad y comprometidos con los resultados.

Pero resulta que el Minerd tiene el sistema de gestión pedagógica fuera de servicio, desde hace ya mucho tiempo; existen elementos sueltos aquí y allá, pero no están integrados como un sistema. Este cuenta con un viceministerio, directores nacionales, de modalidades, regionales, distritales, técnicos nacionales, regionales y distritales y equipos de gestión, entre los que se encuentran los directores de escuelas, coordinadores docentes, de Registro y Control Académico y administrativos, así como los orientadores y psicólogos. Sobre los equipos de gestión, hay que definir claramente sus funciones e integrarlas al Manuel Operativo de Centro Educativo Público, pues no he podido encontrar esa descripción en ninguna parte.

Las posiciones de viceministro y directores generales, normalmente han sido ocupadas por profesionales de alto nivel y compromiso, como en el caso actual, pero es una queja colectiva entre ellos que, pese a contar con un personal normalmente supernumerario, no pueden sacarles el máximo provecho, ya que, la mayoría no tienen las competencias para el puesto y, en algunos casos, entorpecen con su sola presencia.

Con los directores regionales y distritales, todos sabemos lo que pasó: después de haber sido seleccionados por concurso, bien o mal, el anterior ministro, Dr. Roberto Furcal, los sustituyó mediante acto administrativo, a todos, y llenó esas posiciones con profesionales seleccionados según su criterio personal. Con los técnicos nacionales, regionales y distritales, ocurre algo similar, han sido elegidos sin concurso, por vinculaciones políticas o personales.

Por otro lado, respecto a los equipos de gestión, la situación es la siguiente: centenares de directores interinos, centenares de puestos de coordinadores de Registro y Control Académico, y Administrativos, vacantes; los coordinadores docentes, figura que ha demostrado ser de gran valor para la gestión escolar, desconocida en los hechos, pues aunque existen en todas la escuelas públicas, no tienen nombramientos oficiales, han sido seleccionados según el criterio de cada director, y también aparecen en nómina como maestros.

No hay forma de tener éxitos gestionando procesos complejos como son los de educación, con una realidad tan deplorable en el sistema de gestión pedagógica, como la anteriormente descrita. Es urgente poner en marcha acciones correctoras de la misma. Esto incluye, hacer un levantamiento de necesidades de gestores en todos los niveles, definir los perfiles profesionales y remuneración adecuada según los puestos, y proceder a su contratación o ratificación mediante concurso. Hay un proceso de ratificación de técnicos actualmente en marcha, y la integración del sistema de gestión no debe parar hasta tener completado, mediante concurso, el 100% de directores y coordinadores, que arroje ese levantamiento.

Solo después de contar con un sistema de gestión bien estructurado y en funcionamiento, con los flujos de procesos bien definidos, podremos enfrentar, con éxito, las demás causas de la baja calidad de la educación preuniversitaria: el bajo nivel de formación de los maestros, el abandono por parte del Minerd del gobierno de la escuela, el excesivo poder de la ADP, y la cultura organizacional, fundada en el mínimo esfuerzo, y que genera la falta de compromiso con el sistema. A ellas nos referiremos más adelante.

Por MANUEL MATOS REYES

