Reenfocar la gestión educativa, ¡un imperativo del Minerd! (2/6)

Hay políticos, como el expresidente Leonel Fernández, y algunos hacedores de opinión, que se han opuesto rabiosamente a la asignación del 4% a la educación preuniversitaria, porque creen que no se necesita, han celebrado que los indicadores de calidad educativa no se han movido significativamente hacia arriba, y esperan que el país les dé la razón por eso. Nada más equivocado, pues la educación preuniversitaria no solo necesita el 4%, sino más, aunque hay que coincidir con ellos en que hay que mejorar, significativamente, la gestión en todos los ámbitos.

Una evidencia clara de que la posición del expresidente Fernández sobre este tema es equivocada, es la siguiente: cuando iniciamos el presente año escolar se presentó una crisis de cobertura, pues la cantidad de aulas disponibles no alcanzaba para albergar a la totalidad de los estudiantes, lo que tuvo que solventarse con un subsidio en escuelas privadas. Cuando se inició el Programa Nacional de Edificaciones Escolares, en los gobiernos del expresidente Danilo Medina, el país contaba con cerca de 28,000 aulas; en esos gobiernos se construyeron cerca de 20,000 y eso solo fue posible porque se contaba con el 4% para la educación preuniversitaria, por lo que, imagínense usted, cuál sería la situación hoy, si esas aulas no se hubiesen construido.

La presente gestión del Minerd, es consciente de que la construcción de infraestructuras escolares debe ser un proceso continuo, según las necesidades, y por ello ha ampliado el programa de edificaciones escolares, incluyendo aulas para el nivel inicial, al tiempo que gestiona la terminación de las escuelas que quedaron en proceso en la anterior gestión. Si embargo, para dejar en vía de solución el problema de la cantidad y calidad de las infraestructuras escolares necesarias, además de mantener y ampliar este programa, hay que instalar un sistema de mantenimiento que haga posible que en los planteles escolares se mantenga un ambiente físico apropiado, favorable al proceso enseñanza-aprendizaje.

Educar en ambientes oscuros e insalubres, cosa que ocurre en centenares de escuelas en este país, es una tarea muy difícil, y esto puede ser resuelto con la instalación de energía fotovoltaica, niveles razonables de descentralización, y la contratación de servicios de mantenimiento oportunos.

Otro problema importante del sistema educativo preuniversitario, es el bajo nivel de formación de los maestros, el cual se ha estado considerando como el problema principal, cosa que es parcialmente cierta, pues, como bien dice Andreas Schleicher, responsable de análisis educativos de la OCDE y coordinador del Informe PISA: “La calidad de la educación nunca será mejor que la de sus profesores”.

Es cierto que la formación magisterial en el país es débil, como lo es en muchas otras carreras, pero en el sistema educativo preuniversitario existen otros problemas tan serios como este, de cara a la mejora de la calidad educativa. Estoy convencido de que se pueden lograr, en nuestras escuelas, mucho mejores resultados que los que hemos tenido hasta ahora, con los maestros que tenemos, si enfrentamos otros problemas tan vitales como este, citados en el primer artículo, y a los cuales nos referiremos más adelante.

Resolver el problema del bajo nivel de formación de los maestros en ejercicio, es responsabilidad del Minerd, mientras que la formación universitaria en sí la comparte con el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt), y las universidades.

Para elevar el nivel de formación de los maestros en ejercicio, se ha hecho un gran esfuerzo y se han invertido muchos recursos. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados, por varias razones: 1) La formación no ha estado vinculada a la realidad particular de cada escuela, porque no se conoce; 2) Debido a la cultura del mínimo esfuerzo, la mayoría de los profesores ven la educación continuada, más que como un aporte a su crecimiento, como un fastidio y, por ello, no cumplen con las demandas de los procesos formativos y, por tanto, no aprenden; 3) Nadie evalúa, como parte del compromiso acordado con las universidades contratadas, la calidad del producto entregado, y tenemos, como resultado, muchos profesores titulados de posgrado, que no alcanzan el nivel de grado.

Respecto a los egresados de la carrera docente, algo se ha hecho, pero aún falta mucho por hacer. Entiendo que, además de unificar el currículo y establecer con claridad el perfil de egresado que se requiere, es preciso que el Mescyt certifique cuáles escuelas tienen las competencias para graduar profesionales con ese perfil, y a esas escuelas es que el Minerd debe enviar a los futuros maestros que cursan la carrera pagados con fondos públicos. A quien se pague su propia carrera, hay que permitirle que lo haga en la universidad que prefiera.

Por Manuel Matos Reyes

