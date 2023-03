Reenfocar la gestión educativa, ¡un imperativo del Minerd! (1/6)

Para gestionar el cambio en cualquier organización, no importa si es pública o privada, hay que partir de un buen diagnóstico de la realidad que se pretende cambiar. Este diagnóstico no solo debe incluir el análisis de los resultados obtenidos, sino, y, sobre todo, las causas por las cuales se están obteniendo los resultados no deseados.

Estoy seguro de que el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), ha realizado múltiples diagnósticos, pero echo en falta la implementación de acciones que son fundamentales para empujar los cambios que se requieren para mejorar los indicadores de calidad educativa, coherentes con los resultados. Es posible que no se quiera asumir las consecuencias de las acciones que deberían implementarse, acorde a los hallazgos. Y, que conste, no me estoy refiriendo, solamente, a la gestión actual del Minerd, pues ha estado ocurriendo lo mismo en las gestiones anteriores, desde que fue establecido el 4%, en 2013.

No soy de los que esperaban resultados transcendentes en tan poco tiempo, debido al alto grado de deterioro a que había llegado el sistema educativo preuniversitario hasta ese momento, pero, en realidad, no se ha empujado lo suficiente. Un buen diagnóstico debería, al menos, exponer los siguientes problemas evidentes: 1) Insuficiente cantidad y calidad de las aulas;2) Bajo nivel de formación de los profesores; 3) Inexistencia de un sistema de gestión educativa apropiado, incluyendo una lógica estructura salarial; 4) Poder excesivo del sindicato de profesores (ADP); y, 5) Cultura del mínimo esfuerzo. Sobre todos estos problemas, deberían estarse desarrollando acciones superadoras, pero solo se ven acciones orientadas a superar la insuficiente cantidad y calidad de las aulas, con un buen nivel de avance, y para el bajo nivel de formación de los profesores, con muy pobres resultados.

Sobre el sistema de gestión, no se ha hecho casi nada; de hecho, ha sido abandonado desde hace mucho tiempo, y ha ido a parar a manos del sindicato de profesores. Quien dirige la gestión pedagógica, en el sistema educativo preuniversitario, es la ADP. Ellos deciden qué permiten que se haga o no en las escuelas, no importa la línea que emane de las autoridades formales: si se llena o no el registro, el calendario escolar, si se suspende la clase, si se traslada un maestro, si van a una capacitación, si procede una sanción, si se aplica un enfoque pedagógico, en fin, ejercen la autoridad que debería corresponder al Minerd.

Como resultado, tenemos directores y coordinadores, que no los respeta nadie, de los cuales se burlan los maestros, e incapacitados para hacer cumplir los lineamientos pedagógicos y disciplinarios que emanan de las autoridades formales. Eso explica, en gran medida, la cultura del mínimo esfuerzo que se ha apoderado de la escuela dominicana, problema que es, para mí, el más importante de todos, pues los cambios culturales en las organizaciones son lentos y difíciles de lograr.

Para poder gestionar el cambio, el Minerd tiene que asumir el control de la gestión escolar, pues sin ese paso previo no se podrán implementar los planes, proyectos, políticas y procedimientos que se necesitan para mejorar los indicadores de calidad educativa, pues la ADP se encargará de boicotearlos, ya que su implementación obliga a los maestros a cumplir fielmente los lineamientos del organismo rector, lo que es contrario a su lógica sindical de trabajar menos y ganar más, responsable, en parte, de la reducción de los compromisos de los docentes con la mejora de la calidad de los aprendizajes.

Para asumir el control de la gestión de las escuelas, el Minerd tiene que determinar, en primer lugar, cuántos gestores necesita, qué perfil profesional deben tener, cuál es la remuneración apropiada acorde con su nivel de responsabilidad y la complejidad de cada puesto y, además, establecer mecanismos sistemáticos de evaluación que permitan valorar el desempeño de cada empleado, con miras a tomar decisiones puntuales. La cantidad de directores regionales, distritales y de escuelas, están definidos, pues es uno por cada puesto. Sin embargo, la cantidad de técnicos y coordinadores de los diferentes niveles necesita ser cuantificada, porque depende de características que son variables en cada región, distrito y escuela.

Una vez definidas las cantidades de gestores necesarios, de los diferentes niveles, se debe proceder a su contratación o confirmación, según el caso, y asignarle una remuneración apropiada. Paso seguido, el Minerd tiene que constituir, formalmente, los equipos de gestión de las escuelas y definir sus funciones, entre las que deben estar la responsabilidad de gobernar la escuela, la planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación a nivel escolar, la gestión del mantenimiento básico de la infraestructura, y el poder para aceptar o rechazar los docentes que se le remitan, una vez completado el periodo de prueba.

La gestión eficaz, implica delegar tareas, más no responsabilidades. Estamos en un momento trascendental en la historia de nuestro sistema educativo, así que animo a las autoridades competentes a seguir adelante con mayor determinación, tras el logro de las grandes intenciones del Ministerio de Educación de la República Dominicana; elevar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, mediante el ejercicio de una práctica transformadora.

Por Manuel Matos Reyes

Relacionado