Reed Morano negocia dirigir el “biopic” de Griselda Blanco con Jennifer López

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- La cineasta Reed Morano negocia dirigir la película biográfica sobre la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, un papel que interpretará en la gran pantalla la estrella latina Jennifer López.



El medio especializado Deadline señala hoy a Morano como la posible directora de esta cinta, un puesto para el que anteriormente había sonado la propia Jennifer López en lo que habría sido su debut como realizadora.



Lo que sí estaba ya confirmado es que, además de la protagonista, López será productora de este filme, un proyecto en el que la hispana ha trabajado durante años.



En julio de 2019 se supo que López y STXfilms se habían aliado de nuevo para este filme después de sus colaboraciones en “Second Act” (2018) y, sobre todo, en la exitosa “Hustlers” (2019), que triunfó con 157 millones de dólares de recaudación y que le dio a la actriz uno de los papeles más aplaudidos de su carrera.



Bajo el título “The Godmother“, este nuevo proyecto había dado sus primeros pasos hace cuatro años de la mano de HBO, pero finalmente la cinta no será para la pequeña pantalla sino que llegará a los cines.



“Es todas las cosas que buscamos en narración y personajes dinámicos: infame, ambiciosa, conspiradora, escalofriante”, apuntó López el año pasado sobre la narcotraficante.



Conocida por apodos como “la madrina de la cocaína”, Blanco participó en la fundación del cartel de Medellín y adquirió un enorme poder en el mundo del narcotráfico en la década de los setenta y los inicios de los ochenta.



Blanco fue, además, pionera en la estrategia de exportar droga a Estados Unidos, país en el que fue encarcelada durante casi dos décadas tras su detención en 1985.



En 2004 fue deportada a Colombia, donde se mantuvo en paradero desconocido, tras ser considerada una de las mujeres más ricas del mundo, hasta que fue asesinada en 2012 en una carnicería de Medellín.



Reed Morano ha destacado principalmente por su trabajo como directora en la serie “The Handmaid’s Tale”.



En cuanto al cine, la realizadora firmó las cintas “Meadowland” (2015), “I Think We’re Alone Now” (2018) y la muy reciente “The Rhythm Section” (2020), que se estrenó en enero con Blake Lively como protagonista.



Entre sus proyectos futuros, Morano tiene previsto dirigir a la también latina Zoe Saldaña en el thriller “Sabaya”, que se basará en una operación antiterrorista que las fuerzas especiales estadounidenses desarrollaron en 2015 en contra del grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Anuncios

Relacionado