Redick destaca el papel de Chris Paul en la reanudación de la NBA

EL NUEVO DIARIO.- Chris Paul, presidente de la Asociación de jugadores (National Basketball Players Association), ha coleccionado bastantes méritos para que la temporada 2019-20 pudiera reanudarse, por fin, este jueves.

Después de que llegara el parón sanitario, a partir del 11 de marzo, y durante el período de confinamiento y también en semanas posterioes, Paul trabajó codo con codo con la NBA. Como representante máximo del gremio de protagonistas CP3 se vio involucrado en infinidad de videollamadas, encuentros virtuales, emails y demás compromisos para seguir empujando para que la temporada pudiera terminarse.

Su trabajo, al igual que el de Adam Silver, como comisionado de la Liga, y el resto de personalidades involucradas para salvar la campaña, resultó clave para estar este jueves en la antesala del regreso. Sobre todo, Paul centró parte de sus esfuerzo en que el colectivo de jugadores pudiera contar con un entorno seguro dentro de la burbuja. Que el riesgo sanitario fuera mínimo y que los jugadores pudieran disfrutar de una estancia más o menos cómoda, no angustiosa. Y ese mérito no se le ha reconocido lo suficiente, según J.J. Redick, jugador de los Pelicans y antiguo compañero en los Clippers.

“Creo que no se la ha dado suficiente crédito en que estemos ahora aquí. Su liderazgo ha sido impresionante. Hablé con él dos semanas antes de que viniéramos aquí. Lo que realmente se me quedó grabado fue las muchas horas al día durante, literalmente, meses que pasó en el teléfono, en llamadas de Zoom, hablando con gente para representar a los jugadores. Se partió el trasero para que las cosas pudieran ocurrir. Un liderazgo increíble”, relata Redick y pudo sacar un reportaje de Marc J. Spears en The Undefeated.

No es el único el jugador de los Pelicans que reivindica el papel clave jugado por Chris Paul. También desde la propia NBA.

“Planear la reanudación ha sido una empresa monumental, especialmente en mitad de una pandemia global y confinamiento social en los Estados Unidos. No hubiéramos alcanzado ese punto sin el liderazgo de Chris. Durante el parón, hablábamos de manera regular, varias veces a la semana, y su voz era una de las que más influencia tenían cuando estábamos determinando cómo seguir adelante con la temporada y tener el mayor impacto posible sobre la desigualdad racial. Chris estuvo en el frente en esas decisiones”, podía defender Mark Tatum, comisionado adjunto de la Liga. El segundo de Silver, vamos.

