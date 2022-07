Red de Donantes y Facci han recolectado más de 200 pintas de sangre para ayudar a niños con cáncer

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras la unión de la Red de Donantes de Sangre de Fundación LASO y la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (FACCI), informaron a El Nuevo Diario que en el tiempo que tienen han podido recolectar más de 200 pintas de sangres para abastecer unidades de lucha contra el cáncer y bancos de sangres.

Estas instituciones unieron sus voluntades con el fin de salvar la vida de todo el que necesita sangre de calidad y oportuna, principalmente sirviendo de sostén para los niños que pertenecen a esta institución que sin fines de lucro dan todo por ayudarlos.

Esto lo están haciendo a través del programa Donación Móvil, que facilitará a las empresas del país la logística para que los empleados que deseen donar puedan hacerlo sin perder tiempo y sin salir de su zona laboral.

Y es que luego del lanzamiento del mismo el pasado año, donde también estuvo el presidente Luís Abinader, fueron invitados a este evento donde se dio a conocer el fin del mismo, de ahí se da la unión de Facci y la Red de Donantes.

“En algún momento maravilloso me topé con Alexandra Matos de Purcell, directora de la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (FACCI) y la invité junto a su equipo para que participen en la actividad, estando presentes el día que iniciaron las jornadas”, aseveró Lorenny Solano directora de la Red de Donantes de Sangre.

Tras una entrevista que le hiciera Solano a Matos, se dio cuenta que aunque la Fundación ayude a los niños que poseen la enfermedad del cáncer, no contaban con la sangre para suministrarla en algunos procesos, por lo se reunión para acordar como empezarían a trabajar.

Aunque la primera Unidad Móvil para recolectar sangre la tiene la Fundación, para ellos era una odisea conseguir la sangre, siendo esto bien visto por Solano quien se puso de inmediato a la disposición de ellos.

“En medio de un viaje yo me puse a armar un proyecto y de inmediato se lo pasé a Alexandra. Ella habló con todo el equipo y ellos dijeron manos a la obra y así fue que iniciamos nuestra colaboración”, añadió.

Dentro de todo esto surgió un acuerdo entre las instituciones que dejaba los puntos claros acerca de como se iban a realizar los trabajos y las responsabilidades, en menos de un mes comenzaron a trabajar todo.

Un motivo de felicidad

Para la Fundación el ver como todo se le fue facilitando fue motivo de felicidad plena, ya que a estos se les fue bien difícil tener que conseguir de manera fácil la sangre que la institución necesitaba.

“Fue una felicidad tan grande que yo no me lo creía, todo lo que Lorenny estaba ofreciendo, porque es que ha dado tanta lucha, que yo no creo que ahora todo se vaya a virar, que todo sea estrellitas, pues hasta ahora lo ha sido”, dijo muy emocionada Teresa Lebrón, Coordinadora de las Jornadas de Donación de FACCI.

Agregó que esta feliz porque cada semana se registran de una a dos jornadas, ayudando a poder abastecer la unidad de cáncer del Hospital Robert Reid Cabral, siendo hasta usada con los demás niños que la necesitan en las distintas áreas médicas.

“Nosotros no cobramos, al contrario, como Fundación ponemos los reactivos ósea los materiales gastables de la unidad y en el banco de sangre del Robert Reid Cabral, se encargan de hacerle los test y ahí se les entrega a los médicos que están pidiendo sangre”, explicó Lebrón.

Aseveró que cuando hacían jornadas grandes, antes de la pandemia recolectaban una gran cantidad de sangre que abastecía hasta otros hospitales.

La lucha por salvar vidas

Después de toda calma, se presenta una tormenta. Llegó la pandemia y todo se complicó para Facci que le fue difícil retomar las jornadas ya que la gente se negaba a dar su sangre.

“Teníamos una lista de teléfonos y llamábamos a diario, pero todo el mundo ponía una excusa de una u otra manera, sea válida o no, pero siempre tenían una excusa”, añadió la coordinadora remembrando esos momentos tan difíciles.

Pero, la Fundación encontró en la Red de Donantes un apoyo total para que pudiera fluir sin problemas estas jornadas, es tanto así que Lebrón en la conversación con El Nuevo Diario dijo “Hasta que llegó Lorenny, ahí todo se comenzó a normalizar”.

“Eso es lo que nos satisface y tenemos una meta que es que cada mes nosotros tengamos un calendario de empresas, para eso hay un equipo de la Red de Donantes que está llamando a las empresas, presentándole el proyecto como un programa de responsabilidad social”, resaltó Lorenny Solano.

Y es que la Red de Donantes facilita a las empresas la oportunidad de que sus colaboradores puedan donar sangre, llevando a ellos la unidad móvil y sin tener que perder mucho tiempo pueden salvar vidas.

Recolectar la mayor cantidad

Según los datos estadísticos que manejan las instituciones hasta el momento, han podido hacer una recolección de más de 200 pintas de sangres, esto ha favorecido mucho a poder contribuir con el abastecimiento de algunos hospitales y bancos de sangre.

“Esto es poco para lo que queremos lograr y sobre todo para la necesidad que hay en las estadísticas del país, porque la población dominicana requiere de unas 300 mil pintas al año”, explicó Solano mientras conversaba con este medio.

Agregó que “Cuando se colectan 100 mil en un año, con todo y jornada que se puedan hacer Eso es mucho, si se divide a la semana te darás cuenta que hay mucha necesidad de sangre y es algo que se ve siempre a través de los medios y las redes sociales”.

