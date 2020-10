Red CultMedia europea publica ensayos de Andrés Merejo y José Mármol

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La Red CultMedia–International Network on Cultural Diversity and New Media publicó este domingo en lengua inglesa ensayos filosóficos de Andrés Merejo y José Mármol, que fueron previamente presentados en congresos científicos y humanísticos en varias ciudades europeas.

Los ensayos y ponencias de Merejo están relacionados al fin de la privacidad en la era del cibermundo y sobre el control virtual bajo el cual se encuentran los sujetos cibernéticos a pesar de todos los cambios y avances que se han estado produciendo en la sociedad globalizada e interconectada actual, como la Revolución 4.O, los dispositivos 5G y las distintas aplicaciones o plataformas virtuales que operan en el ciberespacio.

Los trabajos de Mármol, por su parte, abordan la problemática de la identidad y las identidades virtuales en la globalización y el apogeo de la era digital, así como los problemas éticos y políticos en las luchas identitarias de grupos minoritarios.

Plantean, además, los diversos desafíos que tienen los individuos frente al medio digital y el mundo online, donde la vida y la sociedad líquidas dejan atrás los vínculos humanos primarios y los valores que hacían posibles los proyectos comunes, disolviéndose hoy en lo efímero, lo volátil y la caducidad programada que favorecen la hiperconexión y el consumismo delirante y desregulado.

Los textos se encuentran en los volúmenes números 24 (Berlín, 2018), 25 (Berlín, 2020) y 26 (Berlín, 2020), de la compilación titulada Network on Cultural Diversity and New Media. Los ensayos de los doctores y humanistas dominicanos forman parte de encuentros de pensadores realizados en las ciudades de San Sebastián, Flensburg y Praga, en los que participaron.

Las ediciones de CultMedia International, que recopilan ensayos presentados en lenguas alemana e inglesa, son dirigidas por los doctores Sonja Ruda, Björn Egber, Julius Erdmann de Alemania. Andrés Merejo forma parte del Consejo de asesores internacionales de las ediciones.

La participación de los autores dominicanos se ha viabilizado a través de la Maestría en un Mundo Global, conducente a Doctorado, que coordinan los departamentos de Filosofía y facultades de Humanidades de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).