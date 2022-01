Recuerdan legado de Polón Muñoz en aniversario fallecimiento

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO-. La impronta dejada por Napoleón Roque Muñoz ha sido recordada por el movimiento deportivo nacional al conmemorarse 11 años de su fallecimiento.

Para la ocasión, el Comité Olímpico Dominicano (COD) auspició una eucaristía para honrar la memoria y legado de Muñoz, mejor conocido como Polón, quien presidió la entidad olímpica por espacio de ocho años (1974-1982).

La misa, que tuvo lugar en la parroquia San Antonio María Claret y a la cual asistieron los hijos de Napoleón, Aleida y César, fue oficiada por el cura Alejandro Gobrin.

Antonio Acosta, presidente del COD, resaltó la impronta que tuvo Polón como dirigente deportivo.

“Fue una persona que siempre defendió los principios del movimiento olímpico, la lucha por la dignidad del dirigente deportivo y que luchó por la defensa del Comité Olímpico Dominicano”, expresó Acosta.

Añadió que el ex miembro del Comité Olímpico Internacional no solo se enfocó en los resultados deportivos y las instalaciones, si no que siempre se preocupó por la formación y educación de los deportistas, para que se mantuvieran apegados a los principios que estableció Pierre de Coubertin, padre del olimpismo moderno.

“Luchó para que prevalezca el juego y la filosofía limpia”, dijo Acosta.

En el culto estuvieron presentes los miembros del comité ejecutivo del COD, Nelson Ramírez, vicepresidente; Gilberto García, secretario general, y Gerardo Suero Correa, co-secretario general.

También asistieron varias personalidades ligadas al deporte, tal es el caso del profesor Rolando Miranda, quien fungió como secretario general del COD entre los años 1976 y 1978, y Luis Ciprián, presidente de la Federación de Esgrima.

Un poco más de Polón

Además de ser presidente del Comité Olímpico Dominicano y miembro del Comité Olímpico Internacional, Polón Muñoz formó parte del Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA, hoy conocida como Panam Sports) y también de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (ODECABE, hoy llamada Centro Caribe Sports), entre otras organizaciones deportivas de diferentes niveles.

Fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en el ceremonial de 1965 como propulsor.

Muñoz fue un gran propulsor deportivo, especialmente del arte y la cultura.

Durante toda su vida también llevó a cabo una amplia cruzada a favor de la educación física escolar, siendo uno de los principales protagonistas de la creación mediante ley del Instituto Nacional de Educación Física Escolar (Inefi).

