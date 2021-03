Recuerdan al presidente Abinader y PRM necesidad aprobar tres causales en Código Penal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– La Alianza Cristiana Dominicana (ACD) recordó este martes al Congreso Nacional, al presidente Luis Abinader y al Partido Revolucionario Moderno (PRM), la necesidad que en esta legislatura sean aprobadas las tres causales que despenalizan la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer peligra, cuando el embarazo es producto de violación por un familiar o un particular o dada la inviabilidad del feto.

Explicaron que echaron de menos el tema de las causales en la reciente rendición de cuentas del mandatario, y recordaron que las tres causales deben incluirse, preferiblemente, en el Código Penal, como se ha venido discutiendo, y que debe hacerse cuanto antes porque cada día que pasa es una condena de muerte para mujeres y niñas.

El grupo que integran personas católicas, bautistas, episcopales, diversas tradiciones evangélicas, metodistas y pentecostales, explicaron que, a diferencia de la posición de algunas cúpulas y élites religiosas, la mayoría de la feligresía apoya las tres causales, como demostró la Encuesta Nacional sobre Aborto, que arrojaron que el 79% de las y los católicos consultados estuvo de acuerdo con la causal vida o salud, el 76% con la causal inviabilidad y 66% con la causal violación o incesto.

Señalaron que los evangelios dan cuenta de un Jesús a favor de las mujeres, de su vida y de su dignidad, la salud integral y el derecho de decidir de las niñas y de las mujeres.

“Es lógico inferir que Jesús se habría puesto a favor de la vida, la salud integral y el derecho de decidir de la niña y de la mujer, porque así lo hace en muchas ocasiones en su trato con las mujeres (Marcos 5.21-43; Lucas 7.36-50; Juan 8.1-11, entre otros)”, señala.

La Alianza Cristiana Dominicana volvió a reiterar que el aborto no es un pecado y que la Biblia no condena este tema, por lo que no hay ninguna forma objetiva bíblica o teológicamente de probar que el aborto en estas tres causales sea condenado por Dios, y tampoco debería penalizarse legalmente.