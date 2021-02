Rectora UASD dice no puede otorgar más de 5 por ciento de aumento salarial a docentes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Emma Polanco, manifestó este miércoles que no puede otorgar más de un cinco porciento de aumento salarial para los maestros de la academia.

Polanco indicó que ve positivamente el incremento salarial, sin embargo, rechazó que sea mayor al cinco porciento, puesto que esto sacaría de algunas exhoneraciones que la universidad se reserva en la modalidad virtual, implementada por la pandemia.

“¿Qué es lo que entienden?, que yo cierre la universidad y les de lo que piden que es un 40 por ciento, casi la mitad de un presupuesto para un año, no puedo hacerlo son 4 mil millones el aumento que ellos piden”, sostuvo Polanco.

La rectora agregó que “yo le he hecho la oferta de un cinco por ciento que equivale a 35 millones mensuales, no es tan fácil porque este año no hemos tenido presupuesto”.-