En recorrido Mientras Marcha en Alto Manhattan dominicanos vociferaban a favor del nieto Trujillo

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Mientras se efectuaba el recorrido de Marcha Verde este domingo por Broadway en el Alto Manhattan, dominicanos que se mantenían apostados en diferentes esquinas vociferaban a su paso expresiones a favor del nieto de Trujillo, quien aspira a la presidencia de la República Dominicana para el 2020.

Las aparentes manifestaciones de apoyo a Ramfis Domínguez Trujillo se produjeron en las esquinas de Broadway con las calles 158, 160, 164, y en la 170 con la avenida Saint Nicholas.

“Trujillo es el que va”, “Por los ladrones del PLD viene Trujillo ahora”, “Apoyen a Trujillo”, “Vamos a votar por Trujillo” fueron algunas de las manifestaciones escuchadas por este reportero mientras cubría las incidencias de la marcha, compuesta por un poco más de mil personas.

Esos manifestantes no permitieron ser fotografiados porque cuando nos proponíamos hacerlo, los primeros dos nos hicieron la advertencia “periodista, por favor no me tome foto, no me tome foto” y el otro “para que tú me vas a retratar, yo no quiero que me retrate”.

Generalmente dichas expresiones no eran contestadas por los manifestantes, excepto en la esquina de la calle 163 cuando varias mujeres vestidas de verde y con un gran letrero le contestaron “Jamás un Trujillo en RD, tampoco los del PLD, apoyen la Marcha Verde”.

La marcha inició a eso de la 1:30 de la tarde en Broadway con la calle 157, recorriendo la avenida Saint Nicholas hasta finalizar en la calle 193. Su objetivo fue demandar el fin de la corrupción e impunidad en el país caribeño y celebrar el primer aniversario de la histórica marcha anticorrupción del 22 de enero del 2017.

Durante el recorrido exhibían banderas dominicanas y verdes, vociferaban eslóganes y pancartas con diferentes mensajes entre ellos “cárcel para los corruptos”, “esos delincuentes fuera del palacio”, “si no hay justicia para el pueblo no habrá paz para el gobierno”.

Todo transcurrió en orden y varias unidades de la policía de los precintos 33 y 34, bajo la dirección del capitán de origen criollo Richard Brea acompañaron a los protestantes.

