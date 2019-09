Reconocidos comunicadores y activistas comunitarios respaldan a Polanco para diputado de ultramar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ Reconocidos comunicadores de medios escritos, televisión, radio y plataformas digitales y activistas comunitarios, están respaldando la candidatura del doctor Yomare Polanco para diputado de ultramar del PLD en la circunscripción #1 de Estados Unidos.

Entre los comunicadores, que se han pronunciado en favor de la postulación de Polanco, figuran Frederick Martínez (El Pachá), Emilio Ángeles, Rafael Caminero, el comediante “Margaro”, William Rodríguez del programa “En Noticias” y el doctor Julin Martínez del espacio “Punto Ciego”.

El Pachá resaltó la trayectoria política, comunitaria y social de Polanco, considerándolo la mejor propuesta para la candidatura a diputado de ultramar del PLD.

Ángeles, dijo que Polanco, ha demostrado la calidad que necesita la comunidad dominicana en el exterior, y representa la capacidad de la diáspora.

“Yomare es un dominicano al que le duele, siente y padece por la comunidad, y por todo eso, debe ser el candidato a diputado de ultramar”, agregó el comunicador.

“El doctor Polanco, es un dominicano que llena de orgullo nuestra comunidad, un hombre que ha nacido de las entrañas del pueblo y ha logrado con su trabajo, dedicación y esfuerzo por la diáspora, llevar un gran hombre”, dijo Caminero.

“Les pido a todos los dominicanos y dominicanas de allá, que hay que votar por él”, expresó.

El comediante Margaro, quien brilló en los programas “El Gordo de la Semana” con Freddy Beras Goico, “Sábado de Corporán” con Rafael Corporán de los Santos y ahora en “Pégate y Gana con El Pachá”, señaló que Polanco, dijo si al doctor Yomare es que conocen, porque tienen que votar por otro.

“En el 2020, con el doctor Yomare que nadie invente”, añadió el comediante.

El comentarista Martínez, sostuvo en su espacio que Yomare es un patrimonio de la diáspora y todos los dominicanos que residen en la República Dominicana.

“El doctor Yomare Polanco, no es patrimonio exclusivo del PLD, es un filántropo, un hombre que cuando la desgracia ha tocado las puertas de nuestros países hispanos parlantes, no solo la República Dominicana, el primero que hace grandes aportes para alivianar a los pobres de los distintos países que han sido tocados por catástrofes naturales, es Yomare Polanco que merece ser tratado con mayor respeto dentro del PLD, entiendo yo”, agregó Martínez.

“Es un hombre que ha generado mucha empatía entre él y el pueblo, y si hubieran más dirigentes en el PLD con la calidad humana de Yomare Polanco y su vocación para el sacrificio y el trabajo, quizás, probablemente, el PLD estuviera hoy por hoy en una menor posición electoral”, señaló Martínez.

Aclaró que no está diciendo con eso, que en el PLD en Nueva York, no hay dirigentes de mucha valía. “El PLD en Nueva York tienen dirigentes que trabajan todo el tiempo, no en épocas electorales, se mantienen trabajando constantemente y conjuntamente con la comunidad, pero no se puede señalar que haya uno que trabaje más que Yomare Polanco, con todo el respeto que merecen los distinguidos hermanos del PLD”, precisó.

el único peledeísta que está dando la cara por el partido y el Gobierno, mientras la dirigencia no está haciendo nada.

Rodríguez dijo que se ha querido usar lo dicho por Polanco en un programa de televisión en Nueva York, sobre Luis Abinader, para tratar de desconocer su trabajo y denigrarlo, alegando que Yomare no es peledeísta, pero que es la única figura que se está movilizando en la circunscripción #1, promoviendo al Gobierno y su candidatura a diputado.

“Eso pasa, cuando los partidos están en desbandada y el PLD en Nueva York, está en desbandada”, afirmó Rodríguez.

“El único dirigente que hay en Nueva York que está dando la cara por ese partido, el PLD, se llama Yomare Polanco”, agregó cuestionando el que se quiera negar que es dirigente del partido morado.

“Él, Yomare, es el único que en los últimos tiempos se ha atrevido a dar la cara por ese partido”, sostuvo.

“¿Usted ha visto a algún otro dirigente que esté dando la cara y echándose a gente en contra por el PLD?, el único lo que está haciendo es Yomare Polanco”, agregó.

“La dirigencia de Nueva York está buscándole la quinta pata al gato, tratando de que este señor (Yomare), no brille en ninguna parte en la Gran Manzana, pero sin embargo, el único precandidato a diputado de ultramar del PLD que más se conoce y que más actividad ha estado haciendo, y atreviéndose a dar la cara por ese partido es Yomare Polanco”, dijo Rodríguez.

