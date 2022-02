Reconocen en NY al periodista Eulalio Almonte Rubiera

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El reconocido periodista dominicano Eulalio Almonte Rubiera (Lalo), quien se encuentra en breve estadía en esta ciudad, fue reconocido por la Asamblea estatal y la organización Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis), por sus aportes y lucha constante, junto a otros valiosos dominicanos, por el fortalecimiento de la democracia dominicana.

Almonte Rubiera recibió los pergaminos, en que se reconoce su labor de 60 años en el campo periodístico y otras áreas, de manos de la asambleísta del estado de NY, Yudelka Tapia, y del presidente de “Prensa & Comunidad Hispana”, autor de la presente crónica.

Por su parte, Lalo Almonte agradeció la distinción, expresando que esos pergaminos “lo comprometen a continuar siguiendo las huellas de don Rafael Herrera, Manuel Severino, de los hermanos Eurípides, Silvio y Emilio Herasme Pena; doña María Ugarte, Radhamés Gómez Pepín, y otros portaestandartes del periodismo comprometido con la verdad y la decencia”.

Habló de sus experiencias como militar, ciudadano, empresario y periodista. Contestó preguntas de los asistentes, y al concluir la actividad los presentes disfrutaron de diferentes clases de vino y un variado almuerzo.

Almonte Rubiera, quien se inició en el Listín Diario, dirigió el prestigioso y combativo Noti-Tiempo, de Radio Comercial; Noticiario Cristal, de Radio Cristal; la revista Ruta Dominicana, el semanario El Coranto, y el matutino El Sol.

En NY laboró para el semanario The New York Beacon, en Long Island tuvo a su cargo la edición de catálogos para la empresa Maxi-Aids. En Providence sirvió de traductor para el International Institute of Rhode Island.

Al acto, celebrado el pasado sábado en el restaurant “Parrillada de Dyckman,” en el Alto Manhattan, asistieron dirigentes políticos dominicanos, periodistas, empresarios, líderes comunitarios y ciudadanos comunes.

Entre ellos, los analistas políticos Rolando Robles, Julio César Malone, y Oscar Pérez, habiendo correspondido a Robles presentar una semblanza del homenajeado, por su larga amistad de más de 50 años.

Asimismo, Luis Mayobanex Rodríguez, coordinador general del partido Alianza País (AlPaís) en los Estados Unidos; el comunicador Manuel Ruíz, de Telemicro Internacional, quien fungió de maestro de ceremonia; Darío Abreu, ex secretario general de la filial NY del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP); Aquiles Rojas, de Súper-Canal Caribe (canal 33); Román Polanco, escritor y articulista; y Rafael Díaz, de TV Revista.

Además, German Ramírez Jr., politólogo; el empresario Juan Jiménez, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); David William, presidente del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM-Bronx); Geraldo Rosario y Ángel Fernández, del proyecto “300 con Leonel”.

También, Elías Barreras Corporán, mercadólogo y activista comunitario; Máximo Padilla, presidente del Comité del Dominicano en el Exterior (CODEX); y los dirigentes comunitarios Ernesto Méndez, Héctor Castro (Caíto), Nádil López, Marcia de William, y Miguel Peña Almonte, este último del personal de Federal Express (FedEx).

La convocatoria fue efectuada por “Prensa & Comunidad Hispana”.

