Reconocen al actor Jalsen Santana como “cotuisano destacado”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, COTUI.- El actor Jalsen Santana fue reconocido como un “cotuisano destacado” por sus logros en el cine, y por impulsar la provincia de Sánchez Ramírez en sus años de trayectoria.

Durante la transmisión en vivo por Tele Cotuí del Carnaval Cotuisano, la cadena reconoció por sus logros y aportes a la región al actor, “que cada año agrega un peldaño en su ascenso marcado por el buen desempeño”.

Tele Cotuí es una empresa dedicada a la distribución de televisión por Cable e internet con asiento en el referido municipio.

De su lado, Santana expresó “la gran alegría de ser profeta en su tierra, el orgullo que siente por el pueblo que me vio nacer”, sus añoranzas, y “los recuerdos que me marcan y que me han hecho el profesional que es hoy”.

Recientemente Santana participó como antagónico en la película “Culpables” de José Enrique Pintor (Pinky), y se prepara para el gran estreno de “Sin Palabras”, acompañado de un elenco de actores internacionales.

Anuncios

Relacionado