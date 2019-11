Reconocen al activista dominicano Santos Joaquín

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, New Jersey.- El reconocido activista dominicano, Santos Joaquín, “El Chino”, fue reconocido en la ciudad de Paterson del estado jardín.

Joaquín, presidente del Movimiento Progresista de Paterson, ha mantenido una ardua labor en pro de contribuir a soluciones reales de los problemas que afectan la comunidad latinoamericana.

Su incansable tarea va dirigida a mantener unidos, los dominicanos, latinos e hispanos, con el propósito de alcanzar importantes posiciones, dónde Los hispanohablantes tengan defensores de sus derechos elementales.

El evento en que fue seleccionado Joaquín, fue organizado por los líderes activistas de Paterson, New Jersey, Willie Peterkin, presidente de la organizaciôn Rebuilding Dreams Through Hoops, y el Shirrieff Bugg, presidente de Growing In Grace.

Miles de criollos residentes en esta localidad, expresaron su alegría por la escogencia del ciudadano ejemplar, al que consideran un hombre solidario.

La actividad contó con la presencia de importantes autoridades y personalidades de diferentes etnias.

