Reconocen a Yofito Récords en Torneo de Baloncesto Superior Los Frailes

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Club Deportivo y Cultural Los Frailes inauguró el pasado fin de semana su 15avo Torneo De Baloncesto Superior dedicado al alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez donde se le hizo un reconocimiento de honor al edil.

En ese mismo orden, se reconoció al destacado joven fraileño, promotor artístico y político Yofer José Rodríguez Cáceres (Yofito Récords), por sus grandes e importantes aportes al desarrollo deportivo y cultural del sector, entre otras causas importantes en las cuales siempre ha estado presente.

El saque de honor estuvo a cargo de Vielka Peralta, de “Las Reinas del Caribe”.

En el mencionado torneo participan los sectores, Los Frailes 1ro, Los Frailes 2do, Barrio Nuevo, Mirador Las Américas, María Del Mar, Los Molinos, San Bartolo, La Ureña, Ciudad Juan Bosh, Villa Faro, La Caleta, Boca Chica, El Arismar, entre otros equipos que conforman los barrios del litoral perteneciente a la concurrida autopista Las Américas.

El presidente del club, José Díaz (Guachimon), entrenador de larga data aportando a que la juventud no deje de hacer deportes en diferentes ramas como el baloncesto y voleibol, dijo que sin la juventud no hay futuro, sin la recreación los torneos no hay orgullo para los sectores, agradeció por el apoyo que año tras año le brindan con cada uno de los torneos que organiza.

La organización fue primordial para la realización del torneo, teniendo un importante colaboración de los residentes de cada barrio, así como el desarrollo de los equipos que están compitiendo en el mismo, demostrando el nivel de disciplina y compromiso para que se lleve a cabo un evento donde reina el orden.

