Reconocen a Omar García, presidente de la Fundación OGC por su labor social en Boca Chica

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Fundación OGC, Omar García, fue objeto de reconocimiento por parte de la Fundación Veras por “su trabajo de asistencia social y protección al medio ambiente en los barrios y sectores pobres del municipio Andrés, Boca Chica”.

El reconocimiento tuvo lugar durante el acto de graduación de 36 jóvenes técnicos en materia de emergencias y destrezas hospitalarias organizado por la Fundación Veras.

Omar García aprovechó la actividad para dirigir palabras de estímulo y aliento a los jóvenes graduando para que luchen por hacer realidad sus sueños con esfuerzo, sacrificio y la superación permanente.

“En el camino del éxito van a encontrar a muchas personas que les dirán que no se puede, que para qué van a hacer eso. Incluso, dentro de la misma familia que los apoya, no por maldad, sino por desconocimiento o temor a que se lancen. Yo les digo: láncense y cuando no puedan lanzarse tírense”, expresó.

Insistió en que todo el que busca el progreso debe auto empujarse y perseguir sus sueños. “No permitan que nada ni nadie les ponga muletillas que eviten que ustedes lo alcancen”.

“En ese sentido, quiero que sepan que la felicidad plena y él éxito se va a dar cuando ustedes se sientan en paz con Dios y consigo mismo. El dinero y el deseo de cosas económicas no es malo, pero es simplemente una vía, el fin es la felicidad y esa felicidad se alcanza con el esfuerzo tesonero que cada día ustedes con amor trabajan en el sector salud”, agregó el también director de Medicamentos e Insumos del Servicio Nacional de Salud.

Exhortó a los jóvenes a sacar tiempo para leer y aprovechar sus beneficios en el campo de la superación.

“La lectura es fundamental, si ustedes no pueden leer el periódico de hoy lean el periódico de ayer, porque es mejor estar atrasado dos o tres horas que toda una vida”, concluyó en medio de aplausos.

La Fundación OGC desarrolla labores de asistencia social con la entrega de medicinas, alimentos, sillas de ruedas y organiza actividades con la entrega de juguetes a niños de clase humilde. También realiza jornadas periódicas de fumigación y protección del medio ambiente en el municipio Andrés, Boca Chica.-

