Reconocen a Finjus como uno de los más importantes Centros de Pensamiento en América Latina

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) fue reconocida este martes como uno de los más importantes Centros de Pensamiento en América Latina, por Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) of the Lauder Institute en la Universidad de Pennsylvania.

La entidad sostuvo en un comunicado que pasó del lugar 82 en el Reporte de 2020 al puesto 81 en este año.

“Es decir que ha pesar de la pandemia, seguimos mejorando como Tanque de Pensamiento en toda América Latina y el Caribe”, indica.

Agrega que de 41 que fueron evaluadas en la República Dominicana, sólo dos clasificaron dentro de las 100 primeras, la segunda fue Funglode.

“Agradezco sinceramente el apoyo del Consejo de Directores de Finjus y del Equipo Técnico de nuestra institución que contribuyeron a colocarnos una vez más en los primeros lugares” indicó Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de Finjus.