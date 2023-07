Reconocen a Federico Henríquez Gratereaux y al Instituto Politécnico El Ave María

EL NUEVO DIARIO SANTO DOMINGO. – El Instituto Duartiano en el marco del 185 aniversario de la creación de la sociedad secreta “La Trinitaria”, reconoció este domingo la trayectoria del periodista y ensayista, doctor Federico Henríquez Gratereaux y del Instituto politécnico El Ave María, durante el vigésimo primer “Desayuno por la Patria”.

La actividad patriótica se llevó a cabo en el hotel Barceló-Lina, con las palabras centrales del presidente de los duartianos, doctor Wilson Gómez Ramírez; una invocación al Todopoderoso a cargo del padre Nelson Clark, párroco de la Catedral Primada y la lectura del pensamiento duartiano, a cargo del secretario general del instituto, arquitecto Jacinto Pichardo Vicioso.

El doctor Gómez Ramírez expresó que “la defensa patria se ha constituido hoy por hoy en una necesidad y en este esfuerzo tienen que participar todos los hombres y mujeres comprometidos con lo los elevados intereses de la Nación, sin importar posiciones políticas partidarias ni religión, sólo importará la dominicanidad que se expresa en nuestro lienzo nacional, la bandera tricolor que Duarte nos llegara en el mismo momento en que se constituyó el formidable movimiento que entrañó La Trinitaria”.

Agregó también que “en la República Dominicana no existe discriminación, ni por razón de color de la piel, ni por ninguna otra; aquí no se practica la xenofobia, aquí no existe odio racial, este es un pueblo que predica y practica la fe y la caridad cristiana…nadie, ningún pueblo sobre la faz de la tierra expresa mayor hospitalidad y asume con tanto entusiasmo la solidaridad humana como el pueblo dominicano, este pueblo de Duarte”.

El Instituto Duartiano, en este momento estelar que nos deparan las circunstancias, conmemora esta trascendental efemérides, esta gloriosa fecha, reiterando su compromiso de mantener en alto la vergüenza, la perseverancia y la fe que enseñó Duarte durante toda su vida y hasta el final cuando balbuceó en su lecho de muerte una última palabra: Patria”.

El acto incluyó además, el documental “La Trinitaria”, Génesis de la República”, un monólogo del joven estudiante pedernalense Emelin Martínez Peña, la proyección de un documental del 60 aniversario del Instituto Duartiano y la entrega de varios ejemplares del libro “Notas para una teoría de la Sociedad Dominicana” a la biblioteca doctor Enrique Patín Veloz, a cargo del autor Federico Henríquez Gratereaux.

Al “Desayuno por la Patria” asistieron funcionarios y representantes de instituciones públicas, privadas y cívicas, así como los demás miembros de la Junta Directiva Nacional del Instituto Duartiano: Julio Rodríguez Grullón, vicepresidente; José Pilía Moreno, tesorero; Víctor Zabala, gobernador; los vocales Rafaela Mesa, Rosanna Féliz, Robinson Cuello, Diana Cordero y Dulce Rossó.

