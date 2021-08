Reconocen a CRESO con el premio The Best Of DR de la revista Revista Mercado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El programa Creando Sueños Olímpicos (CRESO) recibió la semana pasada el premio The Best of DR que entrega la Revista Mercado a las empresas y organizaciones que representan lo mejor del país en el último año.

The Best of DR distinguió a CRESO, por los logros conquistados en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por los atletas criollos, en donde la República Dominicano ganó cinco medallas, tres de plata y dos de bronce, con una actuación sin precedentes de 66 atletas en 10 disciplinas.

La distinción fue otorgada durante la premiación The Best of DR 2021, que realiza la revista para reconocer a las personalidades e instituciones, cuyo liderazgo trasciende sus sectores de actividad económica y se convierten en marca país.

Manuel Luna, director ejecutivo del CRESO, manifestó alegría por la distinción concedida al programa.

“Gracias sinceras a la Revista Mercado por distinguirnos con este premio. Para nosotros en CRESO es de gran satisfacción y todos los socios se sienten más que orgullosos del trabajo que hicieron nuestro atletas en los Juegos Olímpicos de Tokio, que pusieron nuestra bandera en alto, no solo por las medallas alcanzadas, también por la delegación más grande que se llevó, estábamos cumpliendo el sueño olímpico”, expresó Luna, mediante un vídeo reproducido en la premiación.

“The Best Of DR va de la mano con la visión de CRESO, porque lo que queremos es que a través de deporte y educación podamos tener una buena República Dominicana”, resaltó Luna.

La República Dominicana había cosechado dos medallas en Beijing 2008, con el oro de Félix Díaz, en boxeo, y la plata de Gabriel Mercedes, en taekwondo.

Similar resultado aconteció en Londres 2012 con el oro de Félix Sánchez, en los 400 metros con vallas del atletismo, y la plata de Luguelín Santos en los 400 metros lisos, también del atletismo.

En la versión olímpica de Tokio 2020, la República Dominicana obtuvo preseas de plata con Zacarías Bonnat, en pesas, y la cuarteta mixta 4×400 metros lisos, en atletismo con Anabel Medina, Marileidy Paulino, Lidio Andrés Feliz y Alexander Ogando, así como la plata de los 400 metros de Marileidy en individual. Además del bronce ganado por la pesista Crismery Santana. El béisbol dominicano también ganó bronce.

La iniciativa y esfuerzo de CRESO y el Comité Olímpico Dominicano ha rendido sus frutos y por eso a ellos se dedicó el primer reconocimiento del evento.

