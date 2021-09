Recomiendan abaratar campañas políticas y limpiar partidos para que narcotráfico no entre al Gobierno

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Legisladores de varias bancadas partidarias recomendaron este viernes que los costos de las campañas políticas sean abaratados y que los partidos hagan una profilaxis interna a fin de que candidatos ligados al narcotráfico no puedan ocupar puestos públicos en el Gobierno o ganar curules en el Congreso Nacional.

Estas expresiones se lanzan luego de que el Ministerio Público arrestara a más de una veintena de personas involucradas en el narcotráfico, entre los que se encuentran Juan Maldonado, director suspendido de Comunidad Digna y el diputado Héctor Féliz, quien fue dejado en libertad por su inmunidad parlamentaria.

El diputado de Alianza País por el Distrito Nacional, José Horacio Rodríguez, consideró que el alto costo de las campañas políticas en tiempos de elecciones hace que los verdaderos candidatos honestos y con vocación de propuestas no puedan financiar su promoción, mientras que los más ricos sí encuentran las formas de adentrarse en la política, aún cuando los recursos que utilizan provienen presumiblemente del narcotráfico.

“Insisto en que tenemos que abaratar los costos de las campañas para que la gente buena, capacitada y con preparación se atreva a incursionar y no que solo entre el que tenga más dinero”, enfatizó el congresista opositor.

Rodríguez sugirió, en ese sentido, que desde el Congreso Nacional se impulse una reforma para implementar un tope en los gastos de campañas que de, asimismo, una mejor herramienta para fiscalizar los fondos que usan los candidatos en sus promociones.

En esta sugerida reforma electoral, el legislador capitaleño entiende que las sumas exorbitantes ya no serán la norma en las campañas, sino que las cifras más reducidas van a imperar lo que conllevará, en consecuencia, que a la política incursionen candidatos con recursos dudosos.

En ese sentido, el congresista de Alianza País resaltó que, aparte de iniciativas legislativas que busquen reformar las campañas, es la misma ciudadanía la que debe exigir una fiscalización de los fondos que se usan en campañas para así conocer de manera profunda a los postulantes a cargos públicos.

“Por ejemplo, si no me enseñas lo que gastas, cómo lo gastas y quién te lo dio, no puedo votar ti”, ejemplificó el diputado al recomendar que los gastos deben ser publicados habitualmente.

De su lado, el diputado por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Máximo Castro, expresó que la incursión del narcotráfico a la política debe mirarse desde los partidos políticos que son, a su parecer, quienes pueden frenar o impulsar a sus candidatos.

Castro lamentó “de todo corazón” que cada vez que se mencione el narcotráfico, también se mencione a un legislador, por lo que reiteró que las organizaciones partidarias deben velar por su comportamiento ético y obligar a sus candidatos a presentar con informes los recursos que han usado y su procedencia.

“El sistema de partidos hay que fortalecerlo para evitar que quienes tienen otro tipo de comportamiento puedan seguir transitando en la política dominicana”, destacó el veterano congresista.

